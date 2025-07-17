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Чудова заправка для салатів: готується просто і швидко

21:59 17 липня 2025
Заправка для салатів із манго. Фото кулінарки Елли Іванової

Заправка для салату важлива як аксесуар у створенні образу. Вона може додати яскравості та неповторності. Манго має неймовірно багату палітру смаку. Саме тому заправка з цим фруктом виходить незвичайною. Можливо, вона стане однією з ваших улюблених.

Готуйте для рідних і близьких із позитивними емоціями, це дуже важливо.

Кулінарка Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом заправки, яка зробить смак ваших салатів неповторним і яскравим. Домашня кухня є домашньою. Її страви натуральні, а це дуже важливо. Готуючи, вибирайте якісні натуральні інгредієнти.

Чудова заправка для салату

  • 1 стигле манго
  • 2 чайні ложки коричневого цукру (якщо немає, то підійде і звичайний)
  • 1 чайна ложка бальзамічного оцту
  • 50 г винного оцту

Проварюємо пюре з м'якоті манго з коричневим цукром, бальзамічним оцтом і винним оцтом 10 хвилин. Охолодивши, пропускаємо через сито. Додаємо 50 г винного оцту. Зберігаємо в баночці в холодильнику. Використовуємо для заправки салатів.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт чилі-джему — незамінного соусу до шашлику.

Фото з альбому Елли Іванової

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