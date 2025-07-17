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Чудова заправка для салатів: готується просто і швидко
Заправка для салату важлива як аксесуар у створенні образу. Вона може додати яскравості та неповторності. Манго має неймовірно багату палітру смаку. Саме тому заправка з цим фруктом виходить незвичайною. Можливо, вона стане однією з ваших улюблених.
Готуйте для рідних і близьких із позитивними емоціями, це дуже важливо.
Кулінарка Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом заправки, яка зробить смак ваших салатів неповторним і яскравим. Домашня кухня є домашньою. Її страви натуральні, а це дуже важливо. Готуючи, вибирайте якісні натуральні інгредієнти.
Чудова заправка для салату
- 1 стигле манго
- 2 чайні ложки коричневого цукру (якщо немає, то підійде і звичайний)
- 1 чайна ложка бальзамічного оцту
- 50 г винного оцту
Проварюємо пюре з м'якоті манго з коричневим цукром, бальзамічним оцтом і винним оцтом 10 хвилин. Охолодивши, пропускаємо через сито. Додаємо 50 г винного оцту. Зберігаємо в баночці в холодильнику. Використовуємо для заправки салатів.
І смачного!
Нагадаємо рецепт чилі-джему — незамінного соусу до шашлику.
Фото з альбому Елли Іванової157
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