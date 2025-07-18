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Дуже смачний салат: особливо сподобається тим, хто хоче бути струнким
Літні овочі, фрукти та ягоди, а також зелень — це клондайк вітамінів. Готуйте з них страви, адже літо так швидкоплинне. Не бійтеся експериментувати з продуктами на кухні, створюючи нові, незвичні смаки. Можливо, деякі з них стануть вашими улюбленими.
Кулінарка Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом страви, який варто взяти на замітку. Такий буряково-морквяний салат особливо сподобається тим, хто стежить за здоров'ям і піклується про стрункість фігури. Крім того, така страва дуже бюджетна. А це теж для багатьох людей має значення. Готуйте із задоволенням! Частуйте своїми кулінарними витворами мистецтва рідних і близьких. Цікавтеся їхньою думкою.
Буряково-морквяний салат
- 1 буряк
- 2 морквини
- Щіпка морської солі
- 1−2 столові ложки оливкової олії
- Сік лимона
Натерти моркву і буряк на тертці, з'єднати, додавши оливкову олію, сіль і сік лимона. Дайте постояти приблизно десять хвилин — і насолоджуйтеся.
Смачного вам і вашим рідним!
Нагадаємо рецепт голубців у листі буряка.
Фото з альбому Елли Іванової150
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