Дуже смачний салат: особливо сподобається тим, хто хоче бути струнким

Літні овочі, фрукти та ягоди, а також зелень — це клондайк вітамінів. Готуйте з них страви, адже літо так швидкоплинне. Не бійтеся експериментувати з продуктами на кухні, створюючи нові, незвичні смаки. Можливо, деякі з них стануть вашими улюбленими.

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Кулінарка Елла Іванова поділилася з читачами «ФАКТІВ» рецептом страви, який варто взяти на замітку. Такий буряково-морквяний салат особливо сподобається тим, хто стежить за здоров'ям і піклується про стрункість фігури. Крім того, така страва дуже бюджетна. А це теж для багатьох людей має значення. Готуйте із задоволенням! Частуйте своїми кулінарними витворами мистецтва рідних і близьких. Цікавтеся їхньою думкою.

Буряково-морквяний салат 1 буряк

2 морквини

Щіпка морської солі

1−2 столові ложки оливкової олії

Сік лимона

Натерти моркву і буряк на тертці, з'єднати, додавши оливкову олію, сіль і сік лимона. Дайте постояти приблизно десять хвилин — і насолоджуйтеся.

Смачного вам і вашим рідним!

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Нагадаємо рецепт голубців у листі буряка.

Фото з альбому Елли Іванової

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