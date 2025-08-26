Віцепрезидент США Джей Ді Венс залишається впевненим, що США можуть стати посередниками у питаннях припиненні війни між росією та Україною, попри потенційні проблеми, що виникли після зустрічі президента Дональда Трампа з путіним.

«Ми вважаємо, що вже побачили деякі значні поступки з обох сторін лише за останні кілька тижнів», — сказав Венс в ексклюзивному інтерв’ю програмі «Зустріч з пресою» на NBC News.

Венс також висловився щодо російського ракетного удару на заході України, в результаті якого був уражений завод електроніки, що належить американській компанії. На запитання, чи він «розлючений» ударом рф, в результаті якого, за словами компанії, постраждали робітники, Венс перейшов до критики колишнього президента Джо Байдена.

«Мені це не подобається, — сказав Венс про напад. - Але це війна, і саме тому ми хочемо зупинити вбивства. Росіяни зробили багато речей, які нам не подобаються. Багато мирних жителів загинуло. Ми засуджували це з самого початку, і, чесно кажучи, президент Трамп зробив більше для тиску та застосування економічного впливу на росіян, ніж Джо Байден протягом трьох з половиною років, коли він нічого не робив, крім розмов, нічого не робив, щоб зупинити вбивства. Тож ви запитали мене, що мене обурює? Мене обурює продовження війни».

Коли ведучий запитав Венса, який тиск чинитимуть на росію, якщо США не «запровадять нові санкції», той відповів, що Трамп застосував «агресивні економічні важелі впливу», такі як «вторинні тарифи для Індії, щоб спробувати ускладнити росіянам збагачення від їхньої нафтової економіки».

«Президент висловився дуже чітко, — сказав він. - В Україні не буде військових (американських. - Авт.). Але ми продовжуватимемо відігравати активну роль у спробах забезпечити українцям гарантії безпеки та впевненість, необхідні для зупинення війни зі свого боку…»

Визнаючи деякі перешкоди, що виникли після зустрічі Трампа з путіним на Алясці 15 серпня, Венс висловив оптимізм щодо того, що наполегливість принесе результати.

«У переговорах є і пагорби, і долини, — сказав Венс. - Іноді нам здається, що ми досягли великого прогресу з росіянами, а іноді, як сказав президент, він дуже розчарований росіянами. Ми продовжуватимемо робити те, що маємо, щоб завершити цю справу. Я не думаю, що це станеться за одну ніч. Я гадаю, ми продовжимо досягати прогресу. Але, зрештою, чи припиняться вбивства? Ця рішучість залежатиме від того, чи зможуть росіяни та українці насправді знайти тут якусь компромісну позицію. Але те, що вони поступилися, — це визнання того, що Україна матиме територіальну цілісність після війни. Вони визнали, що не зможуть встановити маріонетковий режим у Києві… Чи зробили вони всі поступки? Звичайно, що ні. Чи повинні були вони розпочати війну? Звичайно, що вони не повинні були, але ми досягаємо прогресу».

Раніше Джей Ді Венс заявляв, що США припинять фінансування війни в Україні, зазначивши, що вони хочуть мирного врегулювання.

