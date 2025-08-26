На підході є ще одна українська ракета: вперше показали наземну версію «Нептуна»

У той час, як росіяни ніяк не можуть успішно застосувати свою новітню ракету «Циркон», в Україні вперше показали наземну версію вітчизняної ракети «Нептун». Протикорабельна версія успішно проявила себе ще навесні 2022 року, знищивши флагман російського чорноморського флоту — крейсер «москва». Про це повідомляє Defence Express з посиланням на офіційний аккаунт держпорталу Zbroyaua. Це стало першою публічною демонстрацією нової ракети, щоправда, жодних даних про неї офіційно не було розкрито.

Як припустили в Defence Express, наземний варіант «Нептуна» відрізняється від протикорабельного Р-360 такими особливостями:

- дальність польоту — 1000 км, що майже втричі далі, ніж у протикорабельного варіанту, і, власне, призначення — ураження наземної цілі;

- порівняно з протикорабельним варіантом нова ракета явно довша — щоб нести додатковий запас пального на дальність в 1000 км. Мова може йти приблизно про 6 метрів (без прискорювача), що на 1,5 метра довше за Р-360;

- крім збільшення довжини, наземний варіант «Нептуна» явно більший у діаметрі — приблизно 50 см проти колишніх 38, що, знову ж таки, потрібно для додаткового запасу пального.

Водночас низка інших важливих характеристик невідома. Наприклад, незрозуміло, чи збільшена вага вибухової речовини, яка на Р-360 становить 150 кг, чи залишена наявна система наведення, доповнена або повністю замінена.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про початок виробництва вітчизняної ракети «Фламінго» з дальністю польоту до 3000 км.

