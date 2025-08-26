- 16:22 На підході є ще одна українська ракета: вперше показали наземну версію «Нептуна»
- 16:04 Де і коли дивитись онлайн «Фіорентина» — «Полісся»: розклад трансляцій та прогноз на матч відбору Ліги конференцій
- 15:49 В Україні готують значне підвищення тарифу на електроенергію: хто і скільки платитиме
- 15:34 Підозрюваний у держзраді посадовець НАБУ міг продавати коноплю у Дагестан, де з неї виробляють порох для армії рф, — Володимир Бондаренко
- 15:30 Закликаю до прагматичного підходу: у Словаччині виступили із критикою ударів по нафтопроводу «Дружба»
- 15:02 9000 гривень соцдопомоги за умови навчання та роботи, а нелегалам 5 років в’язниці: у Польщі готують законопроєкт про українських біженців
- 14:46 Чим зайнятися у вересні в саду та на городі: посівний календар на перший місяць осені
- 14:45 Росіяни захопили два села на Дніпропетровщині, — DeepState
- 14:19 Колишній директор ЦРУ сумнівається у можливості зустрічі путіна та Зеленського
- 14:03 Пряні та ароматні помідори по-грузинськи: рецепт на зиму, який вас вразить
- 13:53 Де дивитись онлайн «Динамо» — «Маккабі» (Тель-Авів): букмекери оцінили шанси команди Шовковського залишитися в Лізі Європи
- 13:41 Чому ПФУ може відмовити в призначенні пенсії і що робити пенсіонеру
На підході є ще одна українська ракета: вперше показали наземну версію «Нептуна»
У той час, як росіяни ніяк не можуть успішно застосувати свою новітню ракету «Циркон», в Україні вперше показали наземну версію вітчизняної ракети «Нептун». Протикорабельна версія успішно проявила себе ще навесні 2022 року, знищивши флагман російського чорноморського флоту — крейсер «москва». Про це повідомляє Defence Express з посиланням на офіційний аккаунт держпорталу Zbroyaua. Це стало першою публічною демонстрацією нової ракети, щоправда, жодних даних про неї офіційно не було розкрито.
Як припустили в Defence Express, наземний варіант «Нептуна» відрізняється від протикорабельного Р-360 такими особливостями:
- дальність польоту — 1000 км, що майже втричі далі, ніж у протикорабельного варіанту, і, власне, призначення — ураження наземної цілі;
- порівняно з протикорабельним варіантом нова ракета явно довша — щоб нести додатковий запас пального на дальність в 1000 км. Мова може йти приблизно про 6 метрів (без прискорювача), що на 1,5 метра довше за Р-360;
- крім збільшення довжини, наземний варіант «Нептуна» явно більший у діаметрі — приблизно 50 см проти колишніх 38, що, знову ж таки, потрібно для додаткового запасу пального.
Водночас низка інших важливих характеристик невідома. Наприклад, незрозуміло, чи збільшена вага вибухової речовини, яка на Р-360 становить 150 кг, чи залишена наявна система наведення, доповнена або повністю замінена.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли про початок виробництва вітчизняної ракети «Фламінго» з дальністю польоту до 3000 км.
12
Читайте також: На США більше не можна покладатися: німецький політик порушив питання ракет «Таурус»
Читайте нас у Facebook
Скорпіонам важливо уникати ризикованих вкладень, а на Козорогів чекає винагорода: фінансовий гороскоп на тиждень 25 — 31 серпня