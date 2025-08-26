Посадіть ці рослини після викопування цибулі: урожай гарантовано

Цибуля належить до овочів, які швидко звільняють місце на городі. Після її викопування ми часто задаємося питанням, що ще можна посадити, щоб грядка не була порожньою до зими. Виявляється, що є багато рослин, які добре ростуть після збирання цибулі, і вони також дозволяють скористатися останніми тижнями сезону, пише польський сайт Рolki.

Це переважно листові овочі та деякі капустяні. Тому грядки з цибулею не повинні бути порожніми та самотніми — ви можете легко посадити ці рослини! Листові овочі, такі як салат або рукола — ідеальний вибір для кінця літа. Вони швидко ростуть, не потребують багато місця та можуть бути зібрані вже через кілька тижнів. Регулярне видалення листя забезпечить збір врожаю до перших заморозків.

Шпинат також добре підходить як проміжна культура. Він добре переносить прохолодніші ночі та за умови належного поливу дає здорове, міцне листя. Збір врожаю можливий навіть восени, а якщо осінь м’яка, то навіть довше.

Морква та редис також добре підходять. Обидва овочі мають короткий вегетаційний період і швидко дозрівають. Редис — особливо гарна осіння культура — він хрусткий, смачний і стійкий до коротких днів. Морква, посіяна наприкінці літа, виросте трохи меншою, але буде надзвичайно солодкою.

Якщо ви викопали цибулю відносно рано, варто також подумати про квасолю. Це теплолюбна рослина, але цілком може дати врожай.

