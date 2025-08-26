Ребров викликав до збірної України двох дебютантів на відбірні матчі ЧС-2026 із Францією та Азербайджаном

Тренерський штаб збірної України з футболу, яка не зуміла піднятися в елітний дивізіон Ліги націй, оприлюднив склад команди для підготовки до відбірних матчів чемпіонату світу 2026 року проти Франції (5 вересня у польському Вроцлаві; 21:45) та Азербайджану (9 вересня у Баку; 19:00), повідомляє офіційний сайт УАФ.

Сергій Ребров зупинив свій вибір на 25 футболістах (ще шестеро потрапили до резервного списку), серед яких два абсолютні дебютанти національної команди — захисник «Динамо» Тарас Михавко та півзахисник «Шахтаря» Олег Очеретько.

Повністю склад «жовто-синіх», які розпочнуть підготовку до майбутніх матчів 1 вересня неподалік польського міста Познань, виглядає так:

воротарі — Андрій Лунін («Реал», Іспанія), Анатолій Трубін («Бенфіка», Португалія), Дмитро Різник («Шахтар»);

захисники — Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (всі — «Шахтар»), Тарас Михавко, Олександр Тимчик (обидва — «Динамо»), Ілля Забарний («ПСЖ», Франція), Олександр Сваток («Остін», США), Віталій Міколенко («Евертон», Англія);

півзахисники — Олег Очеретько, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (всі — «Шахтар»), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва — «Полісся»), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Олександр Зубков («Трабзонспор», Туреччина), Олександр Зінченко («Арсенал», Англія), Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія), Іван Калюжний («Металіст 1925»), Микола Шапаренко («Динамо»);

нападники — Роман Яремчук («Олімпіакос», Греція), Артем Довбик («Рома», Італія), Владислав Ванат («Динамо»).

До резервного списку увійшли: Георгій Бущан («Аль-Шабаб», Саудівська Аравія), Богдан Михайличенко («Полісся»), Євген Чеберко («Коламбус Крю», США), Олександр Піхальонок, Володимир Бражко, Назар Волошин (всі — «Динамо»).

Нагадаємо, що в одній відбірній групі ЧС-2026 з Україною, окрім французів та азербайджанців, також зіграють ісландці.

За підсумками відбірного циклу, матчі якого продовжаться до 18 листопада 2025 року, 12 переможців груп отримають прямі путівки на ЧС-2026.

Володарі ще чотирьох перепусток на світову першість визначаться за підсумками плей-оф (26—31 березня 2026-го). За поїздку на чемпіонат світу продовжать боротьбу 12 збірних, які посіли у своїх групах другі місця, а також чотири найкращі переможці груп Ліги націй, що фінішували за межами топ-двійки у своїй групі. 16 команд будуть розділені на чотири шляхи та зіграють півфінал і фінал плей-оф (обидва раунди — з одного матчу).

Додамо, що поєдинки фінального турніру ЧС-2026 приймуть 11 міст США (Атланта, Бостон, Даллас, Х'юстон, Канзас-Сіті, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк, Філадельфія, Сан-Франциско, Сієтл), три мексиканські (Гвадалахара, Мехіко, Монтеррей) та два канадські (Торонто, Ванкувер). Фінал чемпіонату світу відбудеться у Нью-Йорку 19 липня 2026 року.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України на турнірі Canadian Shield у Торонто програла Канаді та перемогла Нову Зеландію.

Фото uaf.ua

