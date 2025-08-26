- 11:34 «Нафтогаз» закручує гайки: блакитне паливо відключатимуть навіть за борг у 40−50 гривень
- 11:11 Керівництво виправної колонії на Харківщині перетворило в'язнів на рабів: ДБР провело серію затримань
- 10:44 Ребров викликав до збірної України двох дебютантів на відбірні матчі ЧС-2026 із Францією та Азербайджаном
- 10:23 У рф визнали, що не зможуть встановити маріонетковий режим у Києві, — віцепрезидент США
- 10:05 Безпілотники росіян полюють на цивільний транспорт на трасі Херсон — Миколаїв, — Херсонська ОВА
- 09:58 Кейт Міддлтон стала білявкою: принцесу Уельську зняли з чоловіком та дітьми у Шотландії
- 09:39 На якому каналі дивитись онлайн «Серветт» — «Шахтар»: букмекери вірять в успіх донеччан у Женеві
- 09:33 Скандальний бізнесмен Сергій Тищенко допомагає росіянам обходити санкції, — Тарас Загородній
- 09:30 Десятки дронів ворога атакували Україну в ніч на 26 серпня: який результат роботи ППО
- 09:22 «Яким би упораним не здавався путін, він не настільки неадекватний, щоб вірити у захоплення всієї території України», — Роман Шрайк
- 08:56 Польща не зможе відключити Starlink для України: у Навроцького зробили важливу заяву
- 08:36 У нічному небі над Україною помітили дивне явище: що це могло бути
Тренерський штаб збірної України з футболу, яка не зуміла піднятися в елітний дивізіон Ліги націй, оприлюднив склад команди для підготовки до відбірних матчів чемпіонату світу 2026 року проти Франції (5 вересня у польському Вроцлаві; 21:45) та Азербайджану (9 вересня у Баку; 19:00), повідомляє офіційний сайт УАФ.
Сергій Ребров зупинив свій вибір на 25 футболістах (ще шестеро потрапили до резервного списку), серед яких два абсолютні дебютанти національної команди — захисник «Динамо» Тарас Михавко та півзахисник «Шахтаря» Олег Очеретько.
Повністю склад «жовто-синіх», які розпочнуть підготовку до майбутніх матчів 1 вересня неподалік польського міста Познань, виглядає так:
воротарі — Андрій Лунін («Реал», Іспанія), Анатолій Трубін («Бенфіка», Португалія), Дмитро Різник («Шахтар»);
захисники — Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (всі — «Шахтар»), Тарас Михавко, Олександр Тимчик (обидва — «Динамо»), Ілля Забарний («ПСЖ», Франція), Олександр Сваток («Остін», США), Віталій Міколенко («Евертон», Англія);
півзахисники — Олег Очеретько, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (всі — «Шахтар»), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва — «Полісся»), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Олександр Зубков («Трабзонспор», Туреччина), Олександр Зінченко («Арсенал», Англія), Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія), Іван Калюжний («Металіст 1925»), Микола Шапаренко («Динамо»);
нападники — Роман Яремчук («Олімпіакос», Греція), Артем Довбик («Рома», Італія), Владислав Ванат («Динамо»).
До резервного списку увійшли: Георгій Бущан («Аль-Шабаб», Саудівська Аравія), Богдан Михайличенко («Полісся»), Євген Чеберко («Коламбус Крю», США), Олександр Піхальонок, Володимир Бражко, Назар Волошин (всі — «Динамо»).
Нагадаємо, що в одній відбірній групі ЧС-2026 з Україною, окрім французів та азербайджанців, також зіграють ісландці.
За підсумками відбірного циклу, матчі якого продовжаться до 18 листопада 2025 року, 12 переможців груп отримають прямі путівки на ЧС-2026.
Володарі ще чотирьох перепусток на світову першість визначаться за підсумками плей-оф (26—31 березня 2026-го). За поїздку на чемпіонат світу продовжать боротьбу 12 збірних, які посіли у своїх групах другі місця, а також чотири найкращі переможці груп Ліги націй, що фінішували за межами топ-двійки у своїй групі. 16 команд будуть розділені на чотири шляхи та зіграють півфінал і фінал плей-оф (обидва раунди — з одного матчу).
Додамо, що поєдинки фінального турніру ЧС-2026 приймуть 11 міст США (Атланта, Бостон, Даллас, Х'юстон, Канзас-Сіті, Лос-Анджелес, Маямі, Нью-Йорк, Філадельфія, Сан-Франциско, Сієтл), три мексиканські (Гвадалахара, Мехіко, Монтеррей) та два канадські (Торонто, Ванкувер). Фінал чемпіонату світу відбудеться у Нью-Йорку 19 липня 2026 року.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України на турнірі Canadian Shield у Торонто програла Канаді та перемогла Нову Зеландію.
Фото uaf.ua
