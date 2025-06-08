Україна пропустила від Канади чотири м'ячі на старті турніру Canadian Shield у Торонто: відеоогляд матчу

У суботу, 7 червня, збірна України з футболу, яка не зуміла піднятися до елітного дивізіону Ліги націй, зіграла на стадіоні «ВМО Філд» у Торонто перший матч у рамках міжнародного турніру Canadian Shield проти команди Канади та знову розчарувала своїх уболівальників.

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Канада — Україна — 4:2

Україна: Трубін (Різник, 66), Матвієнко (Михайленко, 67), Забарний, Бондар, Тимчик, Калюжний (Кабаєв, 81), Шапаренко (Піхальонок, 58), Судаков, Циганков (Зубков, 67), Зінченко, Яремчук (Гуцуляк, 67).

Голи: Д. Девід (4, 24), П. Девід (31), Б'юхенен (81) — Забарний (89), Зінченко (90+2, з пенальті).

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На жаль, команда Сергія Реброва, попри солідну підтримку трибун, провалила поєдинок, покірливо пропустивши вже до перерви три м'ячі. З Румунією — 0:3, з Бельгією — 0:3, з Канадою — 2:4… Це все за Реброва.

До речі, на поєдинок у Торонто наші футболісти вийшли з футболкою та кітелем колишнього гравця «Волині», «Динамо», «Дніпра» і збірної України Романа Максимюка, який зник безвісти на війні.

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Відеоогляд матчу Канада — Україна дивіться за цим посиланням.

В іншому поєдинку ігрового дня зіграють Кот-д`Івуар та Нова Зеландія (початок — о 2:00).

У другій зустрічі в рамках турніру в Торонто «жовто-сині» опівночі з 10 на 11 червня протистоятимуть команді Нової Зеландії.

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Нагадаємо, що за регламентом турніру кожна з чотирьох збірних проведе по два матчі. За перемогу присуджується 3 очки, за нічию — одне і за виграш у серії пенальті — 2. У кожній грі буде визначено переможця: у разі нічиєї в основний час одразу піде серія 11-метрових ударів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що молодіжна збірна України в останньому спарингу перед Євро-2025 обіграла Іспанію.

Фото uaf.ua

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