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Спорт

Україна з новим капітаном перемогла Нову Зеландію на турнірі Canadian Shield: відеоогляд матчу

2:11 11 червня 2025
Україна&nbsp;— Нова Зеландія

У вівторок, 10 червня, збірна України з футболу, яка провалила стартову зустріч з Канадою (2:4), провела на стадіоні «ВМО Філд» у Торонто другий матч у рамках міжнародного турніру Canadian Shield із командою Нової Зеландії, що в першому турі здолала Кот-д'Івуар (1:0).

Україна — Нова Зеландія — 2:1

Україна: Лунін, Михайличенко (Мартинюк, 66), Чеберко (Таловєров, 66), Забарний, Тимчик, Михайленко (Зінченко, 73), Назарина, Піхальонок (Шапаренко, 86), Кабаєв (Яремчук, 66), Зубков (Циганков, 73), Гуцуляк.

Голи: Гуцуляк (54), Зінченко (75) — Стаменич (59).

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У минулі роки «жовто-сині» (25-е місце у рейтингу ФІФА) та острів'яни (86-те) жодного разу не грали один з одним. При цьому букмекери, попри результати першого туру до Торонто, вважали фаворитом збірну України. Хоча новозеландці підійшли до поєдинку з нашою командою із семиматчевою переможною серією за загальної різниці забитих та пропущених м'ячів 34:1.

Порівняно з першою зустріччю з канадцями, Сергій Ребров, який піддався критиці, зробив в «основі» одразу дев'ять змін (з перших хвилин вийшли лише Забарний і Тимчик). Мовляв, ось вам шанс — виходьте та доводьте.

І «резервісти» з новим капітаном команди Забарним за підтримки «ветеранів» не підвели. Класні голи Гуцуляка та Зінченка принесли збірній України перемогу, якої, щоправда, для перемоги у турнірі точно не вистачить. Дякуємо, що хоч честь країни не осоромили.

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В останньому поєдинку турніру в ніч на 11 червня (початок — о 03:30) зіграють Канада та Кот-д'Івуар.

Становище команд: 1. Канада — 3 очки (1 гра; різниця м'ячів — 4:2); 2. Нова Зеландія — 3 (2; 2:2); 3. Україна — 3 (2; 4:5); 4. Кот-д'Івуар — 0 (1; 0:1).

Нагадаємо, що за регламентом турніру кожна з чотирьох збірних проводить по два матчі. За перемогу присуджується 3 очки, за нічию — одне і за виграш у серії пенальті — 2. У кожній грі визначається переможець: у разі нічиєї в основний час відразу слідує серія 11-метрових ударів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися стартовий матч молодіжної збірної України проти Данії на Євро-2025.

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Фото uaf.ua

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