Агентка фсб готувала теракти проти Нацгвардії та ТЦК у Києві: СБУ зірвала плани ворога (фото)
У Києві СБУ затримала чергову російську агентку, яка шпигувала для росіян за ТЦК і Нацгвардією.
За матеріалами спецслужби, зрадниця збирала інформацію про систему захисту адмінбудівель Сил оборони у столиці.
Співробітники СБУ затримали фігурантку «на гарячому», коли вона проводила дорозвідку біля Головного управління Національної гвардії.
Жінка отримала завдання від свого куратора й мала підготувати і передати йому план-схему розташування контрольно-пропускних пунктів та службових парковок по периметру оборонної установи.
Аналогічну інформацію агентка збирала й про пункти базування ТЦК у різних районах Києва.
За наявними даними, у подальшому ворог планував використати розвіддані для підготовки нових терактів та повітряних ударів по столиці України.
Агенткою виявилася завербована фсб місцева 36-річна фрілансерка. Ворожа спецслужба дистанційно завербувала жінку через її знайомого з тимчасово окупованого Криму, який співпрацює з рф.
У разі виконання ворожих завдань агентка сподівалася на «евакуацію» до росії через треті країни.
Під час обшуку у фігурантки вилучено смартфон, який вона використовувала для контактів з куратором від фсб.
Затриманій повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
СБУ також запобігла новим терактам проти військових ЗСУ у Хмельницькій та Дніпропетровській областях.
На Дніпропетровщині затримано 19-річну жительку Павлограда, яка намагалася підірвати службовий позашляховик українського воїна.
Агентка заховала вибухівку під колесо запаркованого авто, а для фіксації вибуху розмістила на дереві телефонну камеру.
У Хмельницькому викрито 16-річну студентку місцевого коледжу, яка готувала підрив колії, по якій мав пройти вантажний ешелон ЗСУ.
Щоб стежити за переміщенням військового ешелону, фігурантка обладнала на «локації» відеокамеру з віддаленим доступом для окупантів.
Як повідомляли «ФАКТИ», нещодавно у структурі Міноборони виявили російського «крота».111
