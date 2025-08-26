41.08 / 41.60 47.90 / 48.57
Медсестра з Чугуєва систематично грабувала загиблих воїнів: прокуратура викрила схему

19:38 26 серпня 2025
В Чугуїві затримали медсестру-мародерку. Фото прокуратури

Цього року на Житомирщині сталася резонансна подія — працівник філії бюро судово-медичної експертизи, який готував до поховання тіло загиблого військового, зрізав з його руки золоту обручку — її відсутність під час прощання помітила вдова. А на Харківщині правоохоронці викрили співробітницю моргу, яка неодноразово обкрадала загиблих українських воїнів

В Харківській обласній прокуратурі зазначили, що жінці повідомлено про підозру у крадіжці, вчиненій повторно, в умовах воєнного стану, та у незаконному заволодінні предметом, що знаходився на тілі померлого, з корисливих мотивів.

Фото поліції

Як і у випадку, що стався на Житомирщині, дружина загиблого, яка отримала тіло чоловіка з моргу, не побачила на його руці обручку. За її словами, прикраса була перед тим, які тіло чоловіка передали в морг.

Правоохоронці встановили, що до крадіжки причетна 62-річна молодша медична сестра Чугуївського відділення ДСУ «Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи», яка систематично привласнювала особисті речі загиблих воїнів.

Фото поліції

«Підозрювана викрадала мобільні телефони, ланцюжки, обручки тощо. Деякі кільця вона зрізала з пальців загиблих за допомогою плоскогубців. Надалі ці речі жінка здавала до ломбардів в обмін на готівку. Співробітниця моргу діяла з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх вчинків. Її дії не лише порушували закон, а й грубо зневажали моральні норми та традиції шанобливого ставлення до померлих», — зазначили в прокуратурі та додали, що правоохоронці вилучили велику кількість ювелірних виробів та квитанції з ломбардів.

Фото прокуратури

Слідство триває, встановлюються інші потерпілі та перевіряється причетність інших працівників моргу до скоєних злочинів.

Ексклюзивний матеріал «Плоскогубцями здер з пальця: на Житомирщині засудили санітара моргу, який вкрав у загиблого бійця обручку» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото прокуратури

123

