Плоскогубцями здер з пальця: на Житомирщині засудили санітара моргу, який вкрав у загиблого бійця обручку

На жаль, серед українців є покручі, які не соромляться красти у захисників Україні або використовувати їх загибель для власної наживи. А ця історія просто за межами здорового глузду. Малинський районний суд виніс вирок у справі працівника місцевого моргу, який вкрав з руки полеглого воїна Едуарда Рошки обручку. Чоловіка визнали винним і призначили йому 5 років позбавлення волі. Рідні та близькі героя досі з жахом та болем згадують те, що вони пережили у цій ситуації…

«Ми розписалися після початку вторгнення, бо зрозуміли — треба дорожити кожним днем»

- Едуард родом із Йосипівки на Житомирщині. У родині, крім нього, виховувалось ще чотири сини та дочка. Чоловік був дуже дбайливим та опікувався молодшими. На строкову службу його призвали у 2018 році, а вже через рік він підписав контракт, — розповідає «ФАКТАМ» дружина полеглого героя Юлія Макаревич. — Служив у 17-ій важкій механізованій бригаді імені Костянтина Петрушка на посаді старшого механіка-водія. У складі екіпажу танка він вдало проводив операції зі знищення позицій ворога. У квітні 2024 року президент України на урочистому прийомі в Києві відзначив його «Хрестом бойових заслуг». Також він мав орден «За мужність» ІІІ ступеня.

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Едуард Рошка

Із Едуардом ми познайомились на службі, бо я теж військова. Це було навчання у Десні, ми були в одному батальйоні, багато проведеного спільного часу… Так зародилися наші почуття. У 2020 році коханий мені освідчився. Та ми відклали весілля, а потім почалась велика війна… І прийшло розуміння того, що треба дорожити кожним днем. У березні 2022 року ми розписалися з Едуардом, тоді лиш започаткували шлюби онлайн, то ми були однією з перших пар, яка скористалась послугою. Влітку чоловіку дали кілька діб відпустки. Він приїхав додому, і ми поїхали до місцевої ювелірної крамниці за обручками. Коханий так радів цьому моменту, він з нею вже не розлучався… Завжди казав, що обручка оберігатиме його там, у пеклі війни, й вона буде на його пальці до кінця днів…

— Що відомо про обставини загибелі Едуарда?

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- Це сталося 5 січня 2025 року у селі Черкаське Порічне Суджанського району. Ворожий мінометний обстріл, травми, несумісні із життям. Коли я почула цю страшну звістку, земля пішла з-під ніг. А те, що було далі у морзі, то просто добило морально…

«Від вітру злетіла тканина з тіла, і ми помітили, що обручки немає. На пальці — я мало не збожеволіла — була рана»

— Розкажіть детальніше про те, як зникла обручка і що пояснював працівник?

- Спочатку тіло Едуарда повезли у Суми, я була на упізнанні. Пам’ятаю, що підписала акт прийому-передачі, там були вказані всі речі чоловіка, й та сама обручка теж. 8 січня ми привезли його у морг у Малин. Було вже пізно, то працівник ТЦК брав ключі і відкривав будівлю. Вранці наступного дня я привезла труну, нам пропонували там свою, але ми відмовились від неї. Тіло тоді вже помили, переодягнули. На вулиці його переклали в іншу домовину. Я ще встигла погладити його холодні руки, обручка ще була тоді на пальці мого коханого. 10 січня ми вже забирали тіло, аби поховати. Коли винесли труну надвір, йшов дощ й був сильний вітер. Злетіла тканина з тіла й побратим чоловіка, який був поруч, відразу помітив, що обручка відсутня. Я коли глянула на пальці — ледь з з глузду на з’їхала. На безіменному була аж рана. Наче хто зривав силою прикрасу. Почала кричати. Прийшов той санітар й на всі мої питання повторював, що обручка могла злетіти з пальця у мішок. А його вже спалили. Ми поспішали на поховання, вирішили пізніше розбиратися з цим питанням. І після поминального обіду повернулися до моргу. Благали повернути обручку, але коли цього не сталося, я написала заяву до поліції.

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У квітні 2024 року президент України на урочистому прийомі в Києві відзначив Едуарда «Хрестом бойових заслуг»

І невдовзі поліцейські зателефонували й повідомили, що знайшли прикрасу Едуарда вагою 2,85 грама у ломбарді Малина. З’ясувалося, що це зробив той самий санітар за допомогою плоскогубців, ними він перекусив та зняв її. Коли обручку повернули, вона була вся покручена. Можна уявити, з якою силою це робив злочинець… Тепер я ношу його як оберіг на ланцюжку на шиї.

— Чи намагався працівник моргу вибачитися?

- Дзвонив. Але не міг пояснити свій вчинок. Казав, що це в нього така специфічна робота і не знає, що керувало свідомістю у ті миті. Я ж пропонувала йому кошти, щоби він добре вимив тіло. А він заявив, що не було такого. Мовляв, що я на нього ще й кричала. Це брехня. Тому не хотілось слухати ці вибачення. Тим паче Едуарда вони не повернуть, проте і ганьбити пам'ять чоловіка-героя не дам.

- Чи задовольнив вас вирок санітару?

— Дуже хотілось справедливості, тому це теж маленька перемога. Хоча за таке я би давала пожиттєве чи руки відрізала б. Це аморально.

Має бути справедливість — це теж маленька перемога

Матеріали цієї резонансної справи є у відкритому доступі. Як стало відомо журналісту «ФАКТІВ», крадіжка обручки з руки полеглого героя — це лише один з епізодів діянь працівника моргу. Під час засідання суду допитали й інших потерпілих, над родичами яких поглумився обвинувачуваний.

Наприклад, на початку січня 2024 року після смерті дружини в Малинській міській лікарні один з місцевих жителів особисто звертався до обвинуваченого за допомогою в приготуванні тіла до поховання. Він привіз одяг та заплатив 500 гривень за послугу. Наступного ранку, коли вони разом з братом дружини забирали тіло, то виявили відсутність весільної каблучки. Коли поцікавились у працівника моргу, той зазначив, що можливо вона випала та десь в труні. Після поховання, потерпілий неодноразово звертався з аналогічним питанням до чоловіка, пропонував навіть викупити каблучку, але той заперечував причетність до зникнення прикраси. Вже після того як матеріали направили до суду, намагався вибачитись перед чоловіком небіжчиці.

Ще один кричущий епізод — у грудні 2024 року місцевий житель разом з дружиною потрапили в ДТП. Жінка загинула, чоловік перебував в реанімації. Жінка була на момент смерті у золотих сережках, але під час поховання родичі помітили, що одна з них зникла. Хоча вона їх ніколи не знімала. Вони звернулись до того самого працівника моргу, але знову ж таки він звинувачення відкидав. На суді чоловік загиблої розповів, що сережку коханої він таки виявив в одному з ломбардів міста, звідки особисто викупив. Також там він дізнався, що її туди здав саме цей працівник моргу…

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що шахраї у Дніпрі викрали з карток загиблих військових 1,5 млн гривень.

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