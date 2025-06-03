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- 12:20 Плоскогубцями здер з пальця: на Житомирщині засудили санітара моргу, який вкрав у загиблого бійця обручку
Плоскогубцями здер з пальця: на Житомирщині засудили санітара моргу, який вкрав у загиблого бійця обручку
На жаль, серед українців є покручі, які не соромляться красти у захисників Україні або використовувати їх загибель для власної наживи. А ця історія просто за межами здорового глузду. Малинський районний суд виніс вирок у справі працівника місцевого моргу, який вкрав з руки полеглого воїна Едуарда Рошки обручку. Чоловіка визнали винним і призначили йому 5 років позбавлення волі. Рідні та близькі героя досі з жахом та болем згадують те, що вони пережили у цій ситуації…
«Ми розписалися після початку вторгнення, бо зрозуміли — треба дорожити кожним днем»
- Едуард родом із Йосипівки на Житомирщині. У родині, крім нього, виховувалось ще чотири сини та дочка. Чоловік був дуже дбайливим та опікувався молодшими. На строкову службу його призвали у 2018 році, а вже через рік він підписав контракт, — розповідає «ФАКТАМ» дружина полеглого героя Юлія Макаревич. — Служив у 17-ій важкій механізованій бригаді імені Костянтина Петрушка на посаді старшого механіка-водія. У складі екіпажу танка він вдало проводив операції зі знищення позицій ворога. У квітні 2024 року президент України на урочистому прийомі в Києві відзначив його «Хрестом бойових заслуг». Також він мав орден «За мужність» ІІІ ступеня.
Із Едуардом ми познайомились на службі, бо я теж військова. Це було навчання у Десні, ми були в одному батальйоні, багато проведеного спільного часу… Так зародилися наші почуття. У 2020 році коханий мені освідчився. Та ми відклали весілля, а потім почалась велика війна… І прийшло розуміння того, що треба дорожити кожним днем. У березні 2022 року ми розписалися з Едуардом, тоді лиш започаткували шлюби онлайн, то ми були однією з перших пар, яка скористалась послугою. Влітку чоловіку дали кілька діб відпустки. Він приїхав додому, і ми поїхали до місцевої ювелірної крамниці за обручками. Коханий так радів цьому моменту, він з нею вже не розлучався… Завжди казав, що обручка оберігатиме його там, у пеклі війни, й вона буде на його пальці до кінця днів…
— Що відомо про обставини загибелі Едуарда?
- Це сталося 5 січня 2025 року у селі Черкаське Порічне Суджанського району. Ворожий мінометний обстріл, травми, несумісні із життям. Коли я почула цю страшну звістку, земля пішла з-під ніг. А те, що було далі у морзі, то просто добило морально…
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«Від вітру злетіла тканина з тіла, і ми помітили, що обручки немає. На пальці — я мало не збожеволіла — була рана»
— Розкажіть детальніше про те, як зникла обручка і що пояснював працівник?
- Спочатку тіло Едуарда повезли у Суми, я була на упізнанні. Пам’ятаю, що підписала акт прийому-передачі, там були вказані всі речі чоловіка, й та сама обручка теж. 8 січня ми привезли його у морг у Малин. Було вже пізно, то працівник ТЦК брав ключі і відкривав будівлю. Вранці наступного дня я привезла труну, нам пропонували там свою, але ми відмовились від неї. Тіло тоді вже помили, переодягнули. На вулиці його переклали в іншу домовину. Я ще встигла погладити його холодні руки, обручка ще була тоді на пальці мого коханого. 10 січня ми вже забирали тіло, аби поховати. Коли винесли труну надвір, йшов дощ й був сильний вітер. Злетіла тканина з тіла й побратим чоловіка, який був поруч, відразу помітив, що обручка відсутня. Я коли глянула на пальці — ледь з з глузду на з’їхала. На безіменному була аж рана. Наче хто зривав силою прикрасу. Почала кричати. Прийшов той санітар й на всі мої питання повторював, що обручка могла злетіти з пальця у мішок. А його вже спалили. Ми поспішали на поховання, вирішили пізніше розбиратися з цим питанням. І після поминального обіду повернулися до моргу. Благали повернути обручку, але коли цього не сталося, я написала заяву до поліції.
І невдовзі поліцейські зателефонували й повідомили, що знайшли прикрасу Едуарда вагою 2,85 грама у ломбарді Малина. З’ясувалося, що це зробив той самий санітар за допомогою плоскогубців, ними він перекусив та зняв її. Коли обручку повернули, вона була вся покручена. Можна уявити, з якою силою це робив злочинець… Тепер я ношу його як оберіг на ланцюжку на шиї.
— Чи намагався працівник моргу вибачитися?
- Дзвонив. Але не міг пояснити свій вчинок. Казав, що це в нього така специфічна робота і не знає, що керувало свідомістю у ті миті. Я ж пропонувала йому кошти, щоби він добре вимив тіло. А він заявив, що не було такого. Мовляв, що я на нього ще й кричала. Це брехня. Тому не хотілось слухати ці вибачення. Тим паче Едуарда вони не повернуть, проте і ганьбити пам'ять чоловіка-героя не дам.
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- Чи задовольнив вас вирок санітару?
— Дуже хотілось справедливості, тому це теж маленька перемога. Хоча за таке я би давала пожиттєве чи руки відрізала б. Це аморально.
Має бути справедливість — це теж маленька перемога
Матеріали цієї резонансної справи є у відкритому доступі. Як стало відомо журналісту «ФАКТІВ», крадіжка обручки з руки полеглого героя — це лише один з епізодів діянь працівника моргу. Під час засідання суду допитали й інших потерпілих, над родичами яких поглумився обвинувачуваний.
Наприклад, на початку січня 2024 року після смерті дружини в Малинській міській лікарні один з місцевих жителів особисто звертався до обвинуваченого за допомогою в приготуванні тіла до поховання. Він привіз одяг та заплатив 500 гривень за послугу. Наступного ранку, коли вони разом з братом дружини забирали тіло, то виявили відсутність весільної каблучки. Коли поцікавились у працівника моргу, той зазначив, що можливо вона випала та десь в труні. Після поховання, потерпілий неодноразово звертався з аналогічним питанням до чоловіка, пропонував навіть викупити каблучку, але той заперечував причетність до зникнення прикраси. Вже після того як матеріали направили до суду, намагався вибачитись перед чоловіком небіжчиці.
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Ще один кричущий епізод — у грудні 2024 року місцевий житель разом з дружиною потрапили в ДТП. Жінка загинула, чоловік перебував в реанімації. Жінка була на момент смерті у золотих сережках, але під час поховання родичі помітили, що одна з них зникла. Хоча вона їх ніколи не знімала. Вони звернулись до того самого працівника моргу, але знову ж таки він звинувачення відкидав. На суді чоловік загиблої розповів, що сережку коханої він таки виявив в одному з ломбардів міста, звідки особисто викупив. Також там він дізнався, що її туди здав саме цей працівник моргу…
Раніше «ФАКТИ» писали про те, що шахраї у Дніпрі викрали з карток загиблих військових 1,5 млн гривень.247
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