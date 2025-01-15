Зняв золоту обручку із пальця загиблого військового та здав у ломбард: на Житомирщині працівнику СМЕ повідомили про підозру

У Житомирі працівник філії бюро судово-медичної експертизи, готуючи до поховання тіло загиблого військового, зрізав з його руки золоту обручку.

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Того ж дня, вже через декілька годин, він здав крадену річ у місті Малині до ломбарду та отримав за неї 3900 грн.

Як повідомили в Житомирській обласній прокуратурі, кричущо-цинічний злочин було вчи нено у січні цього року.

Підозрюваний готував тіло до передачі рідним для проведення чину поховання, тож коли відсутність обручки на руці свого чоловіка помітила вдова, вона звернулася до правоохоронного органу. на жаль, це сталося вже після того, як тіло захисника поховали.

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Наразі ювелірний виріб вилучено і буде повернуто дружині військовослужбовця.

За процесуального керівництва окружної прокуратури працівнику філії Бюро судово-медичної експертизи повідомили про підозру у нарузі над тілом загиблого військовослужбовця, вчиненої з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 297 Криміального Кодексу України).

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Додатково: загиблий військовослужбовець служив у ЗСУ з 2017 року. Виконував відповідальні завдання на Донецькому, Купянському та Курському напрямках. Вдома його чекали малолітній син і дружина.

А раніше на Закарпатті винесли вирок ліцеїсту, який привласнив донати для військових.

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