Посланця США в Україні генерала Кіта Келлога зустріли в Києві вигуками «Святий Келлог!», оскільки його присутність забезпечила рідкісну відсутність ракетно-дронових обстрілів, оскільки кремль не наважується атакувати місто, поки він там. Українці створили меми на цю тему, що зображують посланника святим, який захищає місто. Інші меми показували Келлога — чиє ім'я звучить як українське слово «кіт» — котом в одязі священика, який спостерігає за містом, пише The New York Post.

Спеціальний посланець президента, який, за словами офіційних осіб США, досяг значного прогресу в досягненні мети президента Трампа щодо припинення війни в Україні, настільки до вподоби місцевим жителям, що посольству США довелося викликати додаткову охорону, щоб захистити його від натовпу його шанувальників під час поїздки, повідомило джерело The New York Post.

Це третій візит Келлога до столиці, де він зустрівся з вищим керівництвом країни, щоб обговорити останні зусилля Вашингтона щодо мирного врегулювання.

Американський чиновник під час останньої поїздки Келлога до Києва повідомив виданню, що головного посланника «скрізь оточували звичайні українські громадяни та солдати», які підтримували його зусилля допомогти Трампу досягнути кінця війни.

«Міжнародна дипломатія може бути керована особистістю, — сказав чиновник. - У своїй ролі спеціального посланника Кіт Келлог займає унікальне становище лояліста Трампа з 2015 року, користується довірою як українських, так і європейських лідерів, і солдати довіряють йому як брату по зброї. Це робить Келлога людиною моменту, оскільки президенти намагаються припинити найбільшу війну з 1945 року».

Це з'явилось після того, як інсайдери кажуть, що Келлог проактивно допоміг подолати попередній розрив між Вашингтоном і Києвом, працюючи над врегулюванням будь-яких образливих почуттів дипломатичним шляхом, особливо після катастрофічного публічного конфлікту між Зеленським і Трампом у Білому домі.

«Келлог — один з небагатьох людей у Вашингтоні, хто не шукає наступної роботи, — сказало джерело в США про посланця. — У поєднанні з його непохитною відданістю президенту це дає йому здатність говорити гірку правду, коли інші бояться висловлюватися».

Зеленський нагородив Келлога орденом «За заслуги» країни за його роботу, спрямовану на припинення війни, під час церемонії з нагоди Дня незалежності України.

Він також відвідав Національний молитовний сніданок в Україні в понеділок разом з одним із релігійних прихильників Дональда Трампа, пастором Марком Бернсом.

Зеленський сказав, що під час зустрічі вони з Келлоггом обговорили способи залучення росіян до реальних переговорів щодо припинення війни.

