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Буданов назвав двох людей з команди Трампа, найбільш схильних до України
Позиція президента США щодо України змінилася. Проте в першу чергу він захищатиме інтереси Америки. Про це розповів керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) Кирило Буданов.
«Позиція жодної людини не може залишатися статичною. Вона змінюється під впливом обставин або нової інформації. Є багато факторів, які можуть на це вплинути. Чи змінилася позиція Дональда Трампа? І так, і ні. Він ніколи не був противником України. Не можна забувати, що перші партії американської зброї були отримані саме під час його першого терміну. Інша справа, що його позиція має бути розумно проукраїнською. Вона має бути проамериканською. Він — президент Сполучених Штатів Америки. І він насамперед захищає інтереси власної країни. Подобається нам це чи ні, але так було, є і буде», — каже очільник ГУР МО.
За словами Буданова, ще один момент полягає в тому, що ми можемо і повинні впливати на рішення президента США — через дипломатію, через контакти в його оточенні.
«І саме це вплинуло на еволюцію його позиції щодо допомоги Україні. Нещодавно було знайдено баланс між інтересами України та США. Ключовим моментом для України є те, що у команді Трампа немає ворогів України. Звичайно, є люди, які, м’яко кажучи, скептично ставляться до допомоги, що нам надається. Але є й ті, хто вважає таку допомогу явно недостатньою. У цьому сенсі, перш за все, можна назвати державного секретаря США Марко Рубіо, а також спеціального посланника президента США Кіта Келлога», — сказав Буданов.
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