Може вирішив зімітувати: військовий експерт про відсутність атак на Київ через візит Келлога

Прямий зв’язок між візитом Кіта Келлога до Києва та тимчасовим затишшям у російських ударах по столиці довести складно. Так вважає військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

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«Може путін вирішив зімітувати, мовляв, та не обстрілюю я Київ, це все вигадки, це все українська пропаганда. Або насправді була зовсім інша історія, і Київ не був в оці дні в планах щодо обстрілів», — припускає експерт.

Коваленко додав, що у період візиту Келлога в Україну повітряні тривоги у Києві все одно лунали, пролітали дрони столицею.

«Така ситуація не є унікальною, дрони регулярно облітають Київ, прямують на захід країни. Тут виключно казино: або чорне, або червоне, або дійсно це імітація путіна, поки був Кіт Келлог, або ні. Келлогу треба було б залишитись в Києві ще на два тижні. Тоді б ми могли з упевненістю сказати, чи є він захисним щитом для столиці України. По графіку масованих ударів саме по Києву Келлог знаходився якраз після одного з таких ударів. А на відновлення потенціалу для нальоту потрібно приблизно тиждень-півтора», — резюмував Олександр Коваленко.

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Раніше повідомлялося, що до осені росія запускатиме по Україні понад 1000 дронів за раз.

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