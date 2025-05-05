«Незадоволений путіним»: духовний радник Трампа після брифінгу з американським президентом

Пастор Марк Бернс, якого називають «духовним радником» президента США Дональда Трампа і який нещодавно побував в Україні, сказав, що, на його думку, він відіграв невелику роль у зміцненні відносин між США та Україною, пише The Кyiv Іndependent.

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«Я поділився з президентом і Білим домом тим, що я пережив в Україні, — сказав Бернс. — Розповів про звірства, здійснені росіянами над українськими жінками, дітьми, старими — громадянським населенням. Я поділився історіями про 20 000 викрадених дітей та 700 місць віри, які стали мішенню для росіян».

На запитання, як Трамп відреагував на його розповідь про війну, Бернс відповів: «Президент завжди виявляє турботу та турботу про невинних людей, які гинуть та страждають. Саме тому ви бачите, як він чинить більший тиск на путіна та висловлює своє невдоволення путіним».

Марк Бернс, який колись підтримував паузу Трампа щодо військової допомоги Україні, різко змінив свою позицію після того, як став свідком наслідків російського ракетного удару по Кривому Рогу, де загинули 20 людей.

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«Фактично, президент Дональд Трамп нещодавно схвалив перший раунд поставок зброї Україні, надіславши потужний сигнал про те, що Сполучені Штати не відступлять у підтримці права України на самозахист», — сказав Бернс.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що військові цілі путіна змінилися.

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