Ідеальні малосольні огірочки за 24 години: без окропу та метушні

Є чимало способів приготування малосолених огірків, які не потрібно довго витримувати у розсолі. Так, кулінар Іван Янюк запропонував рецеп своєї мами — вона малосолить огірки з часником та апельсинами.

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А автор кулінарного каналу kubfood — рецептом приготування малосолених огірків, для якого не потрібен окріп і які робляться надзвичайно просто та швидко: «Швидко, просто — ідеальна закуска до всього. Без окропу, без метушні. Просто банка і мінералка з газом».

Інгредієнти: Огірки;

Кріп;

Духм'яний перець горошком;

Часник;

Сіль;

Газована мінеральна вода.

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Приготування: РЕКЛАМА Половину пучка кропу та перець горошком викласти на дно банки.

Додати часник, нарізаний скибками

Огірки розрізати навпіл і покласти у банку.

Зверху викласти кріп та часник.

Засипати столовою ложкою солі та залити газованою мінералкою.

Накрити кришкою та відправити у холодильник на 24 години.

Про те, як приготувати на зиму огірки у кетчупі, читайте на нашому сайті.

Фото — скріншот

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