- 09:36 Де безкоштовно дивитись онлайн «Бешикташ» — «Шахтар»: на кого ставлять букмекери у матчі відбору Ліги Європи
- 09:24 Не можуть знайти документів: відомий актор назвав розмір своєї пенсії і пояснив, чому отримує так мало
- 08:54 В Краматорську російський КАБ вбив дитину, а в Сумах — поранив трьох людей
- 08:17 У Левів розіграється фантазія, а Терезам треба навчитися казати слово «ні»: гороскоп на 22 липня
- 21.07 22:28 Відпочинок наодинці: чому цей тренд у подорожах стає дедалі популярнішим у всьому світі
- 21.07 22:01 Рибний рієт: готується швидко, а смачно так, що не відірватися
- 21.07 21:31 Драма з усиновленням дитини: Брітні Спірс розкрила трагічну правду
- 21.07 21:03 Як заморозити персики, щоб зберегти їхню соковитість та смак: ці секрети точно стануть у пригоді
- 21.07 20:34 Військовий шлях був коротким: ворожий артилерійський обстріл забрав життя солдата з Чернігівщини
- 21.07 20:07 Кабачкова ікра «Панянка»: набагато смачніша, ніж магазинна
- 21.07 19:41 Близнюкам — «Трійка кубків» та обережність, Козерогам — «Вісімка жезлів» та несподівані події: Таро-прогноз на 22 липня
- 21.07 19:41 Спроба зупинити війну в Україні зрушила з мертвого місця, — ЗМІ
Ідеальні малосольні огірочки за 24 години: без окропу та метушні
Є чимало способів приготування малосолених огірків, які не потрібно довго витримувати у розсолі. Так, кулінар Іван Янюк запропонував рецеп своєї мами — вона малосолить огірки з часником та апельсинами.
А автор кулінарного каналу kubfood — рецептом приготування малосолених огірків, для якого не потрібен окріп і які робляться надзвичайно просто та швидко: «Швидко, просто — ідеальна закуска до всього. Без окропу, без метушні. Просто банка і мінералка з газом».
Інгредієнти:
- Огірки;
- Кріп;
- Духм'яний перець горошком;
- Часник;
- Сіль;
- Газована мінеральна вода.
Читайте також: Хрусткі огірки без стерилізації: рецепт, який б’є рекорди серед ледачих кулінарів
Приготування:
- Половину пучка кропу та перець горошком викласти на дно банки.
- Додати часник, нарізаний скибками
- Огірки розрізати навпіл і покласти у банку.
- Зверху викласти кріп та часник.
- Засипати столовою ложкою солі та залити газованою мінералкою.
- Накрити кришкою та відправити у холодильник на 24 години.
Про те, як приготувати на зиму огірки у кетчупі, читайте на нашому сайті.
Фото — скріншот168
Читайте нас у Facebook
Не можуть знайти документів: відомий актор назвав розмір своєї пенсії і пояснив, чому отримує так мало