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Ідеальні малосольні огірочки за 24 години: без окропу та метушні

18:16 21 липня 2025
Рецепт малосолених огірків на мінералці. Фото&nbsp;— скріншот

Є чимало способів приготування малосолених огірків, які не потрібно довго витримувати у розсолі. Так, кулінар Іван Янюк запропонував рецеп своєї мами — вона малосолить огірки з часником та апельсинами.

А автор кулінарного каналу kubfood — рецептом приготування малосолених огірків, для якого не потрібен окріп і які робляться надзвичайно просто та швидко: «Швидко, просто — ідеальна закуска до всього. Без окропу, без метушні. Просто банка і мінералка з газом».

Інгредієнти:

  • Огірки;
  • Кріп;
  • Духм'яний перець горошком;
  • Часник;
  • Сіль;
  • Газована мінеральна вода.

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Приготування:

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  • Половину пучка кропу та перець горошком викласти на дно банки.
  • Додати часник, нарізаний скибками
  • Огірки розрізати навпіл і покласти у банку.
  • Зверху викласти кріп та часник.
  • Засипати столовою ложкою солі та залити газованою мінералкою.
  • Накрити кришкою та відправити у холодильник на 24 години.

Про те, як приготувати на зиму огірки у кетчупі, читайте на нашому сайті.

Фото — скріншот

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