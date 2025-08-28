- 15:51 «Під ранок відчула холод, біль у плечах. Довелося пити знеболююче»: під Києвом найкращі плавці країни встановили унікальний рекорд
«путін отримав нового союзника в Європі»: рішення президента Польщі розкритикував віцепрем’єр Гавковський
У росії радіють рішенню президента Кароля Навроцького накласти вето на закон про допомогу громадянам України. Про це заявив віцепрем'єр Польщі Кшиштоф Гавковський:
«Вони хвалять те, що Польща змінює свою позицію щодо свого сусіда і що путін отримав нового союзника в Європі! Яке приниження для нинішньої політики президента Анджея Дуди, який мужньо та честю стояв на правильному боці. А в президента, мабуть, вже думають, як домовитися про реконструкцію та запуск газопроводу „Північний потік“!»
За словами Гавковського, поляки недовго чекали на дії нового президента на підтримку російського імперіалізму.
«Але Польща ніколи не приєднається до осі зла, як би не намагався це зробити Кароль Навроцький та його засліплене ненавистю оточення», — додав він.
Додамо, що новий законопроєкт президента Польщі Кароля Навроцького, що обмежує допомогу українцям, передбачає доступ до послуг та охорони здоров'я лише для тих громадян, які працюють і сплачують податки в Польщі. Він наклав вето на нову редакцію закону про допомогу громадянам України.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Польща запровадила нові правила в’їзду для українців.
