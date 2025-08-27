Депутатка обласної ради Житомирської області, номінальна власниця «Зоря Агро Груп» Ірина Костюшко, яка має російський паспорт, очолює бізнес, бенефіціари якого ще кілька років тому мали інвестиції в російську нерухомість і логістику. Новий власник аграрного бізнесу Павло Бабіч — є колишнім топ-менеджером однієї з найбільших страхових компаній росії — «Росгосстрах», яка перебуває під санкціями США. Про це йдеться у публікації видання «Коротко.Про».

Журналісти відзначають, що серед компаній Костюшко на Житомирщині, у неї є щонайменше дві партнерських фірми. В одній — ТОВ «Зоря-Стремигород» — Костюшко виступає міноритарним акціонером, маючи частку в 10%. В іншій — ТОВ «Зоря Агро Групп» — є лише директором, без частки власності. В обох випадках кінцевим бенефіціаром бізнесу позначений Павло Петрович Бабіч через свою кіпрську компанію Amagere Holdings Limited.

«Павло Бабіч — колишній топ-менеджер страхової компанії „Провідна“ — дочірнього бізнесу російського „Росгосстраха“ в Україні. З січня 2025 акціонерне товариство називається „Провагроінвест“ — воно інвестує в агробізнес в Україні і формально не має звʼязків з росіянами. Бабіч став уповноваженою особою компанії в 2023 році, а про переформатування бізнесу було оголошено у листопаді 2024. „Росгосстрах“ — перебуває під санкціями США з першого дня повномасштабного вторгнення, оскільки є одним із ключових страховиків для російського військового і державного сектора, а також зараз є власністю державного ВТБ Банку», - додає видання.

У звіті Amagere за 2023 рік, який цитують автори, окрім даних про інвестиції в українські агропідприємства, є пункт про інвестиції у 4 кіпрських фірми: Bazerix Holdings Limited, Meadowbrake Holding Limited, Kastrup Holdings Limited, Dalmau Holding Limited.

Компанії займаються інвестиціями у нерухомість в росії.

«Так, Bazerix у 2013 році мала частку в ТОВ „Санаторий Маяк“ в Сочи. В медіа є згадки про те, що згодом компанія відмовилась від добудови обʼєкта на березі Чорного моря. „РГС Недвижимость“ — дочірня компанія „Росгосстраха“ — виступала поручителем за кредитом, який отримана будівельна фірма „Дана“ на зведення обʼєкту в Сочі. І за цю поруку за кредитом заклала будівлю самого „Росгосстраха“ в Уфі, столиці Башкортостану», — йдеться в матеріалі.

«Meadowbrake була засновником ООО „Сервис-Отель“ в Нижньому Новгороді, яке планувало побудувати на місці місцевого готелю „Росія“ багатофункціональну будівлю „Волжский откос“, через що довго судилось з місцевим управлінням охорони памʼяток. У публікаціях за 2019 рік йшлось про те, що забудовник взяв під контроль і інші історичні будівлі довкола», — додає видання.

Крім того, Kastrup Holdings брала участь в ТОВ «Легион-Т», яке забудовувало обʼєкт у москві на вул. Великій Татарській, 13, будівля 19. Також була засновником ТОВ «Татарка 19» і ТОВ «УПДК Маркет». Одним з попередніх засновників останньої було ТОВ «Мегаполис», яке в свою чергу, заснував Зураб Гелашвілі, який раніше був власником Amagere згідно з даними українського реєстру. А Dalmau Holding Limited було засновником у ТОВ «Оазис», яке забудовувало ЖК «Остров мечты» у Сочі. Замість Dalmau засновником компанії зараз також є Гелашвілі.

«Очевидно, не буде дивиною, що громадянин росії Зураб Гелашвілі, який був попереднім власником агрокомпаній, де працює зараз Костюшко, теж має пряме відношення до «Росгосстраху». Наприклад, в 2014 році він входив до ради директорів недержавного пенсійного фонду «РГС», — відзначають автори.

Також він повʼязаний із АТ «Северный порт». Згідно з даними профільних сайтів, це московська компанія, що здійснює перевантаження з річкового транспорту нерудних будівельних матеріалів та їх реалізацію.

«Для Служби безпеки, яка без особливих церемоній заходить до будь-якої компанії, що має хоч натяки роботи з росіянами чи власників російських паспортів у засновниках — це черговий привід завітати до підприємств Костюшко і Бабіча і поцікавитися, чи все ще інвестують у проєкти в Сочі чи в Нижньому Новгороді їхні компанії на сонячному Кіпрі», — підсумовує видання.

