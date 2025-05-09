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Книга рецептов

Спринг-роллы по рецепту красавицы Alina FooDee: отличная закуска на праздничный стол или на завтрак — нравится даже котам

9:45 9 мая 2025
Спринг-роллы

Красавица Alina FooDee, которую заслужила благодарность от поклонников не только своим необычным волшебным голосом, но и оригинальными блюдами, которые получаются не хуже, чем в МакДональдзе или даже дорогом ресторане, решила познакомить украинских хозяек со спринг-роллами.

Несмотря на «японское» название, спринг-роллы никак не связаны с суши-роллами или другими блюдами встающей Страны солнца. Это блины из рисовой бумаги, в которую заворачивают разнообразные начинки — от мяса и морепродуктов до фруктов, овощей и сыра.

Свой вариант их приготовления представила Алина, сделав упор на слове «спринг» — «весна».

«Посмотрите, какая красота: все цвета весны, свежести, полезности! К тому же они очень вкусные и приятно хрустят» , — представила она блюдо.

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Для приготовления спринг-роллов понадобятся

  • креветки — 350 г
  • чеснок — 2 зубчика
  • морковь — 0,5 шт.
  • огурец — 0,5 шт.
  • перец — 0,5 шт.
  • авокадо — 0,5 шт.
  • листья айcберга
  • рисовая бумага — 5 шт.
  • соевый соус.

Приготовление

Все очень просто — нарежьте сырые овощи хорошей соломкой и заверните полученные овощные стики в рисовую бумагу, предварительно смоченную водой.

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Сверху на роллы выложите отварные креветки и посыпаем черным сезамом.

Кстати, именно на креветки хищно посматривала любимица Алины — пепельная кошка Лола, которая всегда «помогает» своей хозяйке на кухне.

Вам, наверное, также понравится быстрый и простой рецепт роллов из лаваша — с рыбой, яйцом и зеленым луком — по рецепту фудблогерки Насти Монаховой.

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