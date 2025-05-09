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Спринг-роллы по рецепту красавицы Alina FooDee: отличная закуска на праздничный стол или на завтрак — нравится даже котам
Красавица Alina FooDee, которую заслужила благодарность от поклонников не только своим необычным волшебным голосом, но и оригинальными блюдами, которые получаются не хуже, чем в МакДональдзе или даже дорогом ресторане, решила познакомить украинских хозяек со спринг-роллами.
Несмотря на «японское» название, спринг-роллы никак не связаны с суши-роллами или другими блюдами встающей Страны солнца. Это блины из рисовой бумаги, в которую заворачивают разнообразные начинки — от мяса и морепродуктов до фруктов, овощей и сыра.
Свой вариант их приготовления представила Алина, сделав упор на слове «спринг» — «весна».
«Посмотрите, какая красота: все цвета весны, свежести, полезности! К тому же они очень вкусные и приятно хрустят» , — представила она блюдо.
Для приготовления спринг-роллов понадобятся
- креветки — 350 г
- чеснок — 2 зубчика
- морковь — 0,5 шт.
- огурец — 0,5 шт.
- перец — 0,5 шт.
- авокадо — 0,5 шт.
- листья айcберга
- рисовая бумага — 5 шт.
- соевый соус.
Приготовление
Все очень просто — нарежьте сырые овощи хорошей соломкой и заверните полученные овощные стики в рисовую бумагу, предварительно смоченную водой.
Сверху на роллы выложите отварные креветки и посыпаем черным сезамом.
Кстати, именно на креветки хищно посматривала любимица Алины — пепельная кошка Лола, которая всегда «помогает» своей хозяйке на кухне.
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