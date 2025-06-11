- 11.06 22:26 Необычные маршруты и одиночные путешествия: главные туристические тренды года
- 11.06 21:59 Секрет невероятных сырников от гастроблогерши Марины Гармаш: будете точно в восторге
- 11.06 21:29 «Я была бы роботом, если бы сказала, что не ощущаю моментов гнева»: как Дженнифер Энистон пережила тяжелый развод с Питтом
- 11.06 21:00 Как нарезать лук без слез: поможет научный подход
- 11.06 20:35 Добровольцем ушел защищать Украину: боец с Кировоградщины не пережил тяжелых ранений, полученных в Донецкой области
- 11.06 20:08 Свежесть и польза: легкий салат к ужину за 5 минут
- 11.06 19:58 Не удалось попрощаться, тела нет: известная певица о личной потере
- 11.06 19:44 Первый удар «Грома» случился? Стало известно о возможном первом применении украинской баллистической ракеты
- 11.06 19:19 «Была сплошная рубка. С поля боя вышли не все»: полтавские журналисты ждут пропавшего без вести коллегу Владимира Паршевлюка
- 11.06 19:02 В Харьковской области россияне атаковали саперов, есть жертва и раненые
- 11.06 18:56 Девам — «Звезда» и хорошие известия, Рыбам — «Колесница» и домашние хлопоты: Таро-прогноз на 12 июня
- 11.06 18:51 Секреты аграриев: чем подкормить огурцы в июне, чтобы получить максимальный урожай
Как очистить унитаз от ужасного налета: проверенный метод не за все деньги мира (видео)
Иногда украинцы попадают в ситуацию, когда в арендованном или даже в приобретенном доме их ждет загрязненная сантехника. Кажется, что предыдущие арендаторы совсем не умели пользоваться чистящими и моющими средствами для ванны или унитаза (или просто не хотели этого делать).
Именно в такой ситуации оказался автор видео в сети.
По его словам, после предыдущих жителей остался ужасный налет в унитазе, который нельзя было удалить даже отверткой.
Чтобы почистить «белого друга», мужчина изучил советы нескольких сайтов, и понял, что наиболее популярные среди них — аммиак, перекись водорода и уксус в большом количестве.
Оба способа не слишком приятны, ведь дышать нашатырным спиртом и уксусом — то еще удовольствие! Особенно если залить их вечером и оставить до утра.
Его же собственный способ — лимонная кислота, которую он советует разводить в чайнике (при этом почистив его от накипи).
Сначала нужно откачать воду из сливного отверстия унитаза. Затем залить в отверстие раствор лимонной кислоты (всыпать в чайник 2 пакетика по 25 г каждый). Выливать очень горячую воду в унитаз ни в коем случае нельзя. Она должна немного остыть. Оставить раствор на час, два, а лучше на ночь. После этого добавить моющее средство и почистить унитаз.
Если нужно от известкового налета почистить стенки чаши унитаза, то к воде с лимонной кислотой нужно добавить немного моющего средства. Тогда смесь можно будет распределить по чаше, оставить на время, а затем тоже смыть.
Также можно для чистки унитаза использовать советы эксперта по чистоте Марины Жуковой.61960
Читайте нас в Facebook
Девам — «Звезда» и хорошие известия, Рыбам — «Колесница» и домашние хлопоты: Таро-прогноз на 12 июня