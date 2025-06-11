Как очистить унитаз от ужасного налета: проверенный метод не за все деньги мира (видео)

Иногда украинцы попадают в ситуацию, когда в арендованном или даже в приобретенном доме их ждет загрязненная сантехника. Кажется, что предыдущие арендаторы совсем не умели пользоваться чистящими и моющими средствами для ванны или унитаза (или просто не хотели этого делать).

ВІДЕО ДНЯ

Именно в такой ситуации оказался автор видео в сети.

По его словам, после предыдущих жителей остался ужасный налет в унитазе, который нельзя было удалить даже отверткой.

Чтобы почистить «белого друга», мужчина изучил советы нескольких сайтов, и понял, что наиболее популярные среди них — аммиак, перекись водорода и уксус в большом количестве.

РЕКЛАМА

Оба способа не слишком приятны, ведь дышать нашатырным спиртом и уксусом — то еще удовольствие! Особенно если залить их вечером и оставить до утра.

Его же собственный способ — лимонная кислота, которую он советует разводить в чайнике (при этом почистив его от накипи).

Сначала нужно откачать воду из сливного отверстия унитаза. Затем залить в отверстие раствор лимонной кислоты (всыпать в чайник 2 пакетика по 25 г каждый). Выливать очень горячую воду в унитаз ни в коем случае нельзя. Она должна немного остыть. Оставить раствор на час, два, а лучше на ночь. После этого добавить моющее средство и почистить унитаз.

РЕКЛАМА

Если нужно от известкового налета почистить стенки чаши унитаза, то к воде с лимонной кислотой нужно добавить немного моющего средства. Тогда смесь можно будет распределить по чаше, оставить на время, а затем тоже смыть.

Также можно для чистки унитаза использовать советы эксперта по чистоте Марины Жуковой.

61960

Читайте нас в Facebook