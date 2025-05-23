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Унитаз будет всегда чистым и будет очень приятно пахнуть: блогер посоветовала средство, которое можно приготовить дома (видео)

19:06 23 мая 2025
унитаз

Эксперт по чистоте Елена Матвеева, которая уже рассказывала об «ароматной смеси», которая может удалить и налеты, и грязь из унитаза, посоветовала еще один рецепт.

По ее словам, можно приготовить средство, которое поможет держать сантехнику в чистоте достаточно продолжительное время.

Для приготовления средства нужно натереть душистое мыло, добавить две столовых ложки пищевой соды, одну столовую ложку зубного порошка и несколько капель эфирного масла. Также не помешает какой-либо краситель и немного воды.

Массу вымешивать до тех пор, пока она не будет однородной. После этого сформировать небольшие шарики. Шарики поместить в кусочек фольги. Зубочисткой сделать много проколов в каждом шарике.

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Хранить средство в контейнере с закрытой крышкой.

С такими шариками, утверждает эксперт, унитаз всегда будет чистым и будет иметь приятный запах.

Раньше мы рассказывали, как француженки готовят чудо-таблетки для унитаза.

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