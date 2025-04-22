Не только шины не по сезону: автомобилистам напомнили о штрафе «из-за колес»

Автоэксперты, ранее рассказавшие, стоит ли ездить на перекачанных шинах, поведали, чем опасно заменять штатные колеса дисками большего размера. В некоторых случаях подобный тюнинг может обернуться не только ухудшением управляемости транспортного средства, но и штрафами, пишет «Автотема».

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Так, по правилам дорожного движения эксплуатация авто с несоответствующими шинами является нарушением. В соответствии с пунктом 31.4.5 ПДД использовать колеса, не соответствующие размерам или нагрузкам, предусмотренным для конкретного автомобиля, запрещено.

Несоблюдение этих требований карается штрафом в размере от 340 до 680 гривен (статья 121 КУоАП). В случае повторного нарушения в течение года возможно временное изъятие авто или лишение водительского удостоверения сроком до 6 месяцев.

Также следует иметь в виду, что установка дисков с большим радиусом и низкопрофильными шинами влияет на технические характеристики автомобиля. В частности, они усугубляют амортизацию на неровностях, создают дополнительную нагрузку на узлы подвески, тормоза и рулевой механизм. Кроме того, растет потребление горючего.

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Фото: Pixabay

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