Если после Пасхи остались белки: меренговое печенье со вкусом «Киевского торта»

Если после вкусного празднования Пасхи у вас остались сырые белки, самое время приготовить из них меренговое печенье, вкус которого похож на известный во всем мире «Киевский торт». Как это сделать, рассказала популярная украинская фудблогерка Alina Foodee, которая с недавних пор проживает в США.

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Вам понадобятся:

яичные белки — 110 г (3 шт.);

сахар — 170 г (можно добавить 1 ч ложку ванильного сахара);

соль — щепотка;

кукурузный крахмал — 10 г;

шоколад — 30 г;

фундук — 60−80 г.

Приготовление

Миску с сырыми белками поставьте на паровую баню, но следите, чтобы вода не касалась посуды (лучше, чтобы она была стеклянной).

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Добавьте к белкам 170 г сахара.

Постоянно помешивая, прогрейте белки с сахаром, пока сахар полностью не растворится.

Если у вас есть термометр, следите, чтобы температура белка не превышала 60 градусов, чтобы он не свернулся. Если же нет термометра, просто дождитесь, пока сахар растворится (это обычно — 3−4 минуты), и сразу снимите с огня.

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Эта технология называется «швейцарская меренга» и дает ряд преимуществ. Во-первых, сахар полностью растворяется, то есть безе будет совершенно гладким, без крупинок сахара. Во-вторых, такой белок быстрее сбивается в более стойкую пену и при запекании такое безе не растекается.

В заключение добавьте щепотку соли и взбейте белки до пышной стойкой пены.

Фундук обжарьте и измельчите в блендере и добавьте к взбитым белкам. Также добавьте кукурузный крахмал (или муку) и растопленный темный шоколад.

Выложите на противень, выстланный пергаментом.

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Поставьте противень в духовой шкаф, прогретый до температуры 100 градусов, на полтора часа. Если же подсушить безе при температуре 130 градусов, оно будет не белым, а немного желтоватым.

Подсушивав же безе в духовке меньше времени, оно будет тягучим внутри.

По желанию можно добавить больше орешков, потому что именно орешки делают это печенье похожим на лепешки из киевского торта.

«Обязательно попробуйте, порадуйте себя и свою семью» , — советует блогерша.

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