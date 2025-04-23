Дженнифер Лопес в розовом кожаном комбинезоне ошеломила присутствующих на Гран-при «Формулы-1»

Дженнифер Лопес надела облегающий розовый кожаный комбинезон на Гран-при «Формулы-1» в Саудовской Аравии. Это произошло накануне ее главного выступления на мероприятии на автодроме Jeddah Corniche Circuit, пишет hola.com.

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55-летняя певица доказала, насколько невероятно можно выглядеть в свои 50 лет, продемонстрировав свое подтянутое тело, тем более каждый изгиб был напоказ. Ее одеяние также имело молнию спереди и собранный шелковый пояс, завязанный круглым металлическим кольцом. Джей Ло надела туфли на шпильке. Чтобы сохранить тему своего ансамбля, она добавила серебристый клатч в форме коробки, пару розовых темных очков и зачесала свои длинные волосы в высокий хвост.

Актриса выглядела счастливой. В этом году Лопес впервые за 11 лет выступила на соревнованиях «Формулы-1», ранее она была хедлайнером на Гран-при Сингапура в 2014 году.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес сделала потрясающую покупку.

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