Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кайя Каллас заявила, что США не использовали свои «инструменты» для давления на россию, и обвинила москву в том, что она тянет время с перемирием в Украине, пишет издание Ваггоп's.

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«Они не придерживались перемирия. Я имею в виду, что понятно, что россия играет во все эти игры, медлит и не очень хочет мира, — сказала Каллас. — Они думают, что время на их стороне, поэтому на самом деле не проявляют никаких добрых знаков или доброй воли».

На прошлой неделе президент Дональд Трамп пригрозил отказаться от попыток остановить войну в Украине, если москва и Киев не достигнут быстрого прогресса. Позже он заявил, что надеется на мирное соглашение между россией и Украиной на этой неделе.

Каллас сказала, что объявление россией 30-часового перемирия на выходных было хитростью, направленной на то, чтобы Трамп «потерял терпение» с кремлем. По ее мнению, Киев и его европейские сторонники надеются, что Вашингтон займет более жесткую позицию по отношению к москве, прежде чем отказаться от своего мирного толчка.

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«Они имеют в руках инструменты, которые можно использовать, фактически, для давления на россию. Они не использовали эти инструменты, — сказала Кайя Каллас. — Если они сейчас уходят, не используя инструменты, которые они на самом деле имеют в своих руках, то большой вопрос: почему? Почему они не используют инструменты, чтобы действительно положить конец этой войне?»

Каллас предупредила, что для США было бы ошибкой рассматривать признание оккупированного украинского Крыма территорией россии как часть любого соглашения.

«Тогда россия однозначно получит то, что хочет», — сказала она.

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Она сказала, что со своей стороны ЕС никогда не признает полуостров, захваченный москвой в 2014 году, российским.

«Крым — это Украина», — заявила Каллас.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали интервью с Виктором Бобыренко о выборах в Украине и перспективах заморозки войны.

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