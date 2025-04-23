Переговоры о мире в Украине сорвались: что стало причиной

Переговоры по прекращению войны в Украине, которые должны были состояться сегодня в Лондоне на уровне глав МИД, неожиданно отложили.

Мирные переговоры по Украине на высоком уровне в Лондоне сорвались после выхода США, пишет The Washington Post.

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Европейские политики отменили переговоры о прекращении войны в Украине, запланированные на 23 апреля. Это произошло после того, как высокопоставленные американские дипломаты отказались от участия в них. В частности, речь идет о госсекретаре Марко Рубио.

Издание со ссылкой на чиновника, говорившего на условиях анонимности из-за «напряженной политической ситуации», пишет, что в США недовольны нежеланием Киева принять предложения по передаче территорий россии. Кроме того, Украина настаивает сначала обсудить полное прекращение огня, а затем вопрос территорий.

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Первая вице-премьер Юлия Свириденко отметила, что «Украина готова вести переговоры, но не сдаваться. Не будет никакого соглашения, которое даст россии более крепкие основы, необходимые для перегруппировки и возвращения с большим насилием».

Сегодняшняя встреча в Лондоне должна стать второй после переговоров Париже, при участии Великобритании, Франции, Германии, Украины и США на уровне глав МИД. На ней, как ожидалось, должны продолжить обсуждение американского плана прекращения российско-украинской войны и путь к прекращению огня.

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По информации издания, госсекретарь США Марко Рубио должен был вылететь в Лондон во вторник вечером, но отменил эти планы в полдень. Стив Виткофф, специальный посланник и близкий соратник президента Дональда Трампа, занимавший центральное место в усилиях Белого дома по прекращению войны, также выбыл. По словам россиян, на этой неделе он отправится в москву.

При этом президент Владимир Зеленский отмечал, что в первую очередь переговоры должны быть направлены на достижение безусловного прекращения огня в Украине.

Западные СМИ также писали, что Киев сосредоточен на том, чтобы обсудить 30-дневную остановку огня, а не рамки мирного плана Трампа.

Издание The Wall Street Journal писало, что американцы выдвинули свои «мирные» предложения в конфиденциальном документе, который представили украинской делегации и на встрече в Лондоне хотели бы услышать ответ от Киева на их инициативы.

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В случае положительного ответа эти идеи направили бы в москву. Но все пошло «не по плану». Переговоры, которые должны были пройти в Лондоне на уровне глав МИД, неожиданно отложили. Все из-за «мирного плана» США.

По информации The Telegraph, США предложили:

- отказ от Крыма.

- прекращение боевых действий по текущей линии фронта.

- снятие США всех санкций против рф.

- передача Запорожской АЭС под контроль США. Энергетическое сотрудничество США с рф.

- прямые переговоры Украины и рф.

- отказ Украины от вступления в НАТО, но возможность вступления в ЕС.

- подписание соглашения о полезных ископаемых.

Ключевой пункт предложения — официальное признание оккупированного Крыма российским, а также фактическое признание оккупации других территорий. Это будет означать «замораживание» нынешней линии фронта, оставляя российскому диктатору владимиру путину контроль над большинством оккупированных земель.

При этом в плане есть некоторые изменения в пользу Украины. А именно отказ россии от двух небольших территорий, которые сейчас оккупированы ее войсками. Так, частичным продвижением Украины, как пишет The Telegraph, станет возвращение доступа к устью Днепра и отвод российских войск из еще одного района Херсонщины.

По версии Axios, предложения США российской стороне:

- «Де-юре» признание США российского контроля над Крымом.

- «Де-факто» признание оккупации россией почти всей Луганской области и оккупированных частей Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

- Обещание, что Украина не станет членом НАТО. В тексте говорится, что Украина может стать частью Европейского Союза.

- Отмена санкций, введенных с 2014 года.

- Расширение экономического сотрудничества с США, в частности в энергетическом и промышленном секторах.

При этом Украине предлагают:

- «Надежную гарантию безопасности» с участием специальной группы европейских стран и потенциально также неевропейских стран-единомышленников (документ расплывчато говорит о том, как будет функционировать эта миротворческая операция, и не упоминает об участии США).

- Возвращение небольшой части Харьковской области, оккупированной россией.

- Беспрепятственный проход по реке Днепр, которая проходит вдоль линии фронта на юге Украины.

- Компенсация и помощь на восстановление, хотя в документе не указано, откуда именно будет финансироваться.

Согласно предложениям США, ничто не помешает Украине наращивать свои вооруженные силы, а европейским странам продолжать поставлять оружие. Как пишет Reuters, американцы не поддерживают требование рф о «демилитаризации» Украины и не возражают против участия европейских сил в будущих гарантиях безопасности для Украины.

Отметим, что официально предложения США по мирному соглашению не озвучивались. Вместе с тем, сегодня Вашингтон в очередной раз заявил, что прекратит свою посредническую роль между рф и Украиной.

Соответствующее заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он предупредил, что Штаты откажутся от посредничества, «если не получат положительный ответ».

Венс неоднократно предупреждал, что США откажутся от своих усилий по мирному соглашению, если москва и Киев в ближайшее время не достигнут согласия.

Он отметил, что США предложили Украине и россии заморозить боевые действия на нынешней линии фронта. По его словам, обе стороны должны «сложить оружие, заморозить это дело и заняться реальным развитием лучшей россии и лучшей Украины».

«Мы сделали четкое и справедливое предложение и россиянам, и украинцам», — добавил Венс.

Отметим, что во время общения с журналистами 22 апреля президент Украины разговор о контроле над Крымом и ЗАЭС и невступление Украины в НАТО назвал спекуляцией.

«Украина не признает юридически оккупацию Крыма. Здесь не о чем говорить. Это вне нашей Конституции. Это наша территория» , — заявил Зеленский.

По словам главы государства, Украина хочет быстрого справедливого мира для себя, но и безусловного прекращения огня как первого шага к этому.

Украинские чиновники сказали The Telegraph, что скептически относятся к прогрессу в мирном соглашении.

ЕС в свою очередь, по словам неназванных европейских чиновников, решительно против идеи США по отмене санкций против рф до завершения переговоров,

Ранее о выходе США из переговоров заявлял госсекретарь Марко Рубио. Он отмечал, что если в ближайшее время не появится четкий путь к миру в Украине, то США отойдут от своих посреднических усилий по установлению мира и займутся другими проблемами мира.

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