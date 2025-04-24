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Не успел создать свою семью: в бою погиб 31-летний воин с Полтавщины

20:35 24 апреля 2025
Сарший солдат Виталий Павлов

Опадают лепестки с цветущих деревьев… Летят вместе с ними на тот свет души воинов-защитников. В Лубенской громаде в последний путь провели старшего солдата Виталия Павлова. Он служил водителем-электриком ударных беспилотных авиационных комплексов. Погиб 18 апреля при выполнении боевого задания, сообщает городской совет. Только в марте боец отпраздновал 31-летие.

«Виталий был веселым, энергичным, непоседливым. Очень любил спорт, особенно — футбол. Он играл в составе местной футбольной команды „Зенит“, занимая вместе с друзьями призовые места на чемпионатах района», — пишет горсовет.

После срочной службы во внутренних войсках МВД Украины и в рядах Национальной гвардии Украины мужчина работал в частной охранной фирме в Киеве.

«Виталий любил Украину, имел твердые патриотические убеждения, поэтому, не колеблясь, в январе 2023 года отправился защищать свою Родину. Прошел закалку и получил боевой опыт в боях за города Купянск, Торецк, Покровск, на Черниговщине».

Родные и друзья помнят его веселым и общительным, готовым всегда прийти на помощь всем, кому она бsла необходима.

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«Враг оборвал еще одну молодую жизнь. Не успел Виталий создать собственную семью, оставил в горе родителей и брата», — рассказали в горсовете.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на войне погиб друг Эктора Хименеса-Браво. Об этом известный шеф-повар сообщил на странице социальной сети.

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