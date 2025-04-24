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Украина

Восемь бойцов ССО «положили» взвод корейцев на Курском направлении: ГУР показало, как это было

14:52 24 апреля 2025
Бойцы ССО положили взвод КНДР на Курском направлении

Силы Обороны Украины продолжают уничтожать врага. Силы специальных операций ВСУ уничтожили взвод КНДР в ближнем бою на Курщине.

«Воины 6-го полка „Рейнджер“ Сил специальных операций ВСУ провели специальные действия против регулярных войск Северной Кореи в Курской области россии. Во время быстрого контакта операторы ССО уничтожили 25 северокорейцев. Эти события произошли в прошлом месяце, однако из-за оперативной безопасности мы только сейчас можем рассказать об этом и показать видео с беспилотника и нательных камер воинов ССО. Восемь рейнджеров на бронированном Humvee выдвинулись в тыл противника, при поддержке разведывательных дронов вышли на дистанцию прямого поражения и заняли выгодные огневые позиции в окопах. Операторы ССО начали ближний бой против вражеского взвода численностью 25 человек — втрое больше, чем их количество — и сохранили инициативу до его завершения. Несмотря на численное преимущество противника и вражеский артиллерийский огонь, воины ССО доказали преимущество качества и не оставили целому взводу КНДР шансов во время контакта. Группа рейнджеров отошла после успешного выполнения задачи», — говорится в сообщении Сил специальных операций Telegram.

Как писали «ФАКТЫ», недавно Силы обороны уничтожили четыре вертолета в тылу врага.

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