Посейте укроп именно так, и получите хороший урожай: полезный совет от фермера-практика
На дворе весна и аграрии активно сеют растения в теплице и пересаживают рассаду. Некоторые культуры можно уже сейчас сеять прямо в почву.
Фермер из Харьковщины рассказал, как посеять укроп, чтобы он быстро взошел и не иметь с ним проблем.
По словам агрария, не всем удается вырастить укроп. А причины, по которым семена не всходят, это очень поздний посев. Когда на улице уже очень жарко и верхний слой почвы очень быстро пересыхает, семена не успевают прорасти.
Вторая причина — неподготовленные семена.
«Многие не знают, что семена укропа покрыты эфирными маслами, как и семена моркови. Именно по этой причине семена укропа не могут впитывать влагу из почвы. Поэтому они и не прорастают» , — уточнил фермер.
Для того чтобы смыть эфирные масла, нужно взять любую емкость, налить в нее горячую воду примерно 50°, добавить семена, перемешать их и оставить так примерно на полчаса.
По словам агрария, еще одна причина, почему укроп не сходит, это старые семена.
«Если вы приобрели семена, открыли упаковку и не почувствовали запах укропа, то эти старые семена и всхожесть у них будут очень плохая. Свежие семена очень сильно пахнут укропом. Такие семена хорошо взойдут» , — рассказал специалист.
Когда вода в емкости с семенами потемнеет, значит начали смываться эфирные масла. Процедуру нужно повторить три раза.
После третьего раза вода должна быть очень светлая. Но сверху есть семена, которые за все это время так и не утонули. Это пустые семена, из них всходов не будет.
Для посева используются семена, опустившиеся на дно емкости.
Их выложить на бумажное полотенце в контейнер, вылить остатки воды и сверху прикрыть таким полотенцем. Затем контейнер закрыть крышкой. Оставить так на двое суток в теплом темном месте.
Через двое суток у семян укропа уже начинают появляться корни. Это значит, что пришло время его высевать.
Перед посевом немного его просушить. Для этого использовать просеянный песок. Влажные семена перемешать с песком.
Перед посевом обязательно нужно подготовить грядку — скопать ее и сделать неглубокие бороздки. Затем их обязательно пролить водой, чтобы уплотнить почву.
Посевы присыпать тонким слоем почвы и снова хорошо пролить водой, чтобы прижать почву к семенам. Так они будут быстро прорастать
«Этот прием с песком можно использовать с другими мелкими семенами, например, семенами свеклы, моркови, петрушки» , — отметил аграрий.
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