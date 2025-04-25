Посейте укроп именно так, и получите хороший урожай: полезный совет от фермера-практика

На дворе весна и аграрии активно сеют растения в теплице и пересаживают рассаду. Некоторые культуры можно уже сейчас сеять прямо в почву.

ВІДЕО ДНЯ

Фермер из Харьковщины рассказал, как посеять укроп, чтобы он быстро взошел и не иметь с ним проблем.

По словам агрария, не всем удается вырастить укроп. А причины, по которым семена не всходят, это очень поздний посев. Когда на улице уже очень жарко и верхний слой почвы очень быстро пересыхает, семена не успевают прорасти.

Вторая причина — неподготовленные семена.

РЕКЛАМА

«Многие не знают, что семена укропа покрыты эфирными маслами, как и семена моркови. Именно по этой причине семена укропа не могут впитывать влагу из почвы. Поэтому они и не прорастают» , — уточнил фермер.

Для того чтобы смыть эфирные масла, нужно взять любую емкость, налить в нее горячую воду примерно 50°, добавить семена, перемешать их и оставить так примерно на полчаса.

По словам агрария, еще одна причина, почему укроп не сходит, это старые семена.

РЕКЛАМА

«Если вы приобрели семена, открыли упаковку и не почувствовали запах укропа, то эти старые семена и всхожесть у них будут очень плохая. Свежие семена очень сильно пахнут укропом. Такие семена хорошо взойдут» , — рассказал специалист.

Когда вода в емкости с семенами потемнеет, значит начали смываться эфирные масла. Процедуру нужно повторить три раза.

После третьего раза вода должна быть очень светлая. Но сверху есть семена, которые за все это время так и не утонули. Это пустые семена, из них всходов не будет.

Для посева используются семена, опустившиеся на дно емкости.

РЕКЛАМА

Их выложить на бумажное полотенце в контейнер, вылить остатки воды и сверху прикрыть таким полотенцем. Затем контейнер закрыть крышкой. Оставить так на двое суток в теплом темном месте.

Через двое суток у семян укропа уже начинают появляться корни. Это значит, что пришло время его высевать.

Перед посевом немного его просушить. Для этого использовать просеянный песок. Влажные семена перемешать с песком.

Перед посевом обязательно нужно подготовить грядку — скопать ее и сделать неглубокие бороздки. Затем их обязательно пролить водой, чтобы уплотнить почву.

Посевы присыпать тонким слоем почвы и снова хорошо пролить водой, чтобы прижать почву к семенам. Так они будут быстро прорастать

«Этот прием с песком можно использовать с другими мелкими семенами, например, семенами свеклы, моркови, петрушки» , — отметил аграрий.

Фермер также поделился полезными советами по подкормке рассады перца.

1541

Читайте нас в Facebook