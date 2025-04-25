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Происшествия

Долгие месяцы семья ждала чуда: в Донецкой области погиб морской пехотинец с Виннитчины

20:34 25 апреля 2025
Виктор Столяренко

Снова и снова содрогается украинская земля от взрывов, снова не высыхают слезы родных и близких погибших. Трагическое известие пришло в Вапнярскую громаду: на войне погиб 48-летний защитник Виктор Столяренко, сообщает Тульчинская государственная районная администрация:

«Призванный на военную службу матрос Виктор Столяренко служил водителем отделения морской пехоты. Он нес достойную службу, вместе с побратимами давал отпор оккупанту и гнал его с украинской земли».

По словам земляков, с 10 ноября 2024 года, когда защитник выполнял боевое задание в районе населенного пункта Ильинка Донецкой области, он считался пропавшим без вести.

«Для семьи начались долгие месяцы надежды, ожидания и веры. Однако, к сожалению, чудо не произошло», — пишут в гомаде.

Согласно постановлению, выданному от 17 апреля 2025 года, после идентификации тела военнослужащий считается погибшим. У него остались жена, сын и дочь.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в бою на Донетчине погиб отец 5 детей Андрей Онищенко.

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