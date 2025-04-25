В Украине планируют ужесточить требования к водителям: о чем идет речь
Водителей в Украине ждут не только двойное налогообложение при продаже машины, но и некоторые другие нововведения.
Об этом пишет специализированное автоиздание.
Оказывается, Министерство развития общин и территорий разработало новый проект постановления Кабинета Министров, предусматривающий ужесточение требований к перевозке домашних животных в легковом и пассажирском автомобильном транспорте. Основная цель инициативы — обеспечить безопасность всех участников поездки, включая животных.
Главные изменения в правилах перевозки:
- обязательно наличие ветеринарной справки для животного;
- новые требования к перевозке животных по весу — отдельные правила для мелких (до 10 кг), средних (10−20 кг) и крупных собак (20−45 кг);
- специальные условия для собак-поводырей — отдельная категория;
- регламентация обязанностей водителей, перевозчиков и пассажиров с животными
Как следует перевозить животных:
Животные до 10 кг (в т.ч. птицы) — только в закрытых переносках с водонепроницаемым дном. Они могут быть размещены:
- на руках у пассажира,
- под сиденьем,
- на отдельном месте, если оно выкуплено.
Собаки от 10 до 45 кг:
- обязательно должны быть на поводке и в наморднике;
- разрешено перевозить на полу у сиденья сопровождающего;
- сиденья не используются для размещения животного;
- должно быть выкуплено несколько мест в зависимости от габаритов собаки.
Собаки-поводыри:
- разрешается перевозка бесплатно;
- животное должно быть на коротком поводке и в наморднике;
- на протяжении всего маршрута не должно покидать пассажира.
Дополнительные требования
Один человек может сопровождать не более двух животных.
Собаки весом более 45 кг должны перевозиться в специальном транспорте.
Пассажир обязан ухаживать за животным, убирать за ним и соблюдать санитарные нормы.
Замечания к проекту постановления принимаются до 15 мая 2025 года. Ожидается, что новые правила помогут избежать конфликтных ситуаций в транспорте и улучшат безопасность путешествий как для людей, так и их любимцев.
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