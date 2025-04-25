В Украине планируют ужесточить требования к водителям: о чем идет речь

Водителей в Украине ждут не только двойное налогообложение при продаже машины, но и некоторые другие нововведения.

Об этом пишет специализированное автоиздание.

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Оказывается, Министерство развития общин и территорий разработало новый проект постановления Кабинета Министров, предусматривающий ужесточение требований к перевозке домашних животных в легковом и пассажирском автомобильном транспорте. Основная цель инициативы — обеспечить безопасность всех участников поездки, включая животных.

Главные изменения в правилах перевозки:

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обязательно наличие ветеринарной справки для животного;

новые требования к перевозке животных по весу — отдельные правила для мелких (до 10 кг), средних (10−20 кг) и крупных собак (20−45 кг);

специальные условия для собак-поводырей — отдельная категория;

регламентация обязанностей водителей, перевозчиков и пассажиров с животными

Как следует перевозить животных:

Животные до 10 кг (в т.ч. птицы) — только в закрытых переносках с водонепроницаемым дном. Они могут быть размещены:

на руках у пассажира,

под сиденьем,

на отдельном месте, если оно выкуплено.

Собаки от 10 до 45 кг:

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обязательно должны быть на поводке и в наморднике;

разрешено перевозить на полу у сиденья сопровождающего;

сиденья не используются для размещения животного;

должно быть выкуплено несколько мест в зависимости от габаритов собаки.

Собаки-поводыри:

разрешается перевозка бесплатно;

животное должно быть на коротком поводке и в наморднике;

на протяжении всего маршрута не должно покидать пассажира.

Дополнительные требования

Один человек может сопровождать не более двух животных.

Собаки весом более 45 кг должны перевозиться в специальном транспорте.

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Пассажир обязан ухаживать за животным, убирать за ним и соблюдать санитарные нормы.

Замечания к проекту постановления принимаются до 15 мая 2025 года. Ожидается, что новые правила помогут избежать конфликтных ситуаций в транспорте и улучшат безопасность путешествий как для людей, так и их любимцев.

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