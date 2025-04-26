Ночью дроны врага ударили по трем областям Украины: есть разрушения и пострадавшие (фото)

В ночь на 26 апреля враг в очередной раз запустил по Украине дроны-камикадзе — воздушную тревогу в некоторых регионах до сих пор не отменяли из-за «Шахедов».

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На Днепропетровщине ночью украинская ПВО сбила 11 российских беспилотников. Но, к сожалению, без разрушений и жертв не обошлось. По данным ОВА, в Каменском из-за атаки врага начался пожар в девятиэтажке — горели две квартиры.

В Каменском во время атаки "Шахедов" погиб мужчина. Фото со страницы Сергея Лысака

«В общей сложности повреждены 3 многоквартирных дома и 6 авто. К сожалению, погиб мужчина. Пострадали четверо. 11-летняя девочка и три женщины, одна из которых — в тяжелом состоянии. Есть последствия и в Днепровском районе. Ранен мужчины, он будет лечиться амбулаторно. Произошло несколько возгораний. Повреждены предприятия, разрушено не эксплуатировавшееся здание», — добавил руководитель областной военной администрации Сергей Лысак.

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В Каменском повреждены три дома. Фото со страницы Сергея Лысака

А накануне вечером россияне ударили FPV-дронами по Межевской громаде Синельниковского района — сгорел экскватор, пострадал один человек.

Также повреждена гражданская инфраструктура Кировоградщины. В ГСЧС сообщили, что в одном из районов Кропивницкого повреждены офисные и складские помещения.

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В Кропивницком повреждены офисные и складские помещения. Фото ГСЧС

По предварительной информации, пострадавших нет. В настоящее время спасатели ликвидируют пожары, возникших в результате обстрела.

Спасатели Кропивницкого работают над ликвидацией последствий обстрелов областного центра. Фото ГСЧС

Ночью глава ОВА Андрей Райкович сообщал, что в селе Липняжка Новоукраинского района вражеский БпЛА повредил башню мобильной связи. Пострадавших, к счастью, нет.

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А утром взрывы раздавались в Харькове. Мэр областного центра Игорь Терехов сообщал о попадании «Шахеда» в Шевченковском районе города: «Прилет у многоэтажки. Повреждены балконы и выбиты окна. Обследование места удара продолжается».

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что российский ударный беспилотник попал в проезжую часть. Пострадал 14-летний парень — у него острая реакция на стресс.

Напомним, что на днях россияне массированно атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами разных типов, в том числе и 11 баллистическими. Основной удар на себя принял Киев, где баллистика попала в жилой дом — погибли 12 человек, около сотни пострадали. Накануне в столице объявляли день траура.

Фото со страницы Сергея Лысака

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