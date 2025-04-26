Дональд Трамп сегодня может встретиться с Владимиром Зеленским в Ватикане

Президент Дональд Трамп, направляясь в Ватикан для участия в похоронах Папы Римского, сказал, что, возможно, он встретится там с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает CNN.

ВІДЕО ДНЯ

Известно, что Трамп и Зеленский будут сидеть отдельно на похоронах 26 апреля, поскольку Ватикан будет соблюдать протокол, размещающий делегации во французском алфавитном порядке, а не в английском. Если бы чиновники на церемонии прощания с понтификом сидели в алфавитном порядке на английском языке, делегацию Украины разместили бы очень близко к делегации Соединенных Штатов Америки, поскольку название стран начинаются с буквы U. Однако на французском языке США называются États-Unis, поэтому американская делегация будет сидеть рядом с чиновниками Эстонии и Эсватини.

Трамп и Зеленский не виделись лично с февральской горячей встречи в Овальном кабинете, где лидер США и вице-президент Джей Ди Венс подвергли критике украинского президента.

В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что открыт для встречи с Трампом в Ватикане во время церемонии прощания с понтификом.

РЕКЛАМА

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, как Папа Римский помог купить дроны для ВСУ и кого СМИ считают фаворитом среди кандидатов на пост понтифика.

РЕКЛАМА

173

Читайте нас в Facebook