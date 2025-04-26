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Общество и люди

В Украине масштабный сбой в работе терминалов: невозможно расплатиться картой, мобильные приложения не работают

9:17 26 апреля 2025
В Украине зафиксирован масштабный технический сбой. Фото Pixabay

В Киеве зафиксирован очередной технический сбой, усложнивший расчеты за проезд в транспорте.

Как сообщают в Киевской городской государственной администрации, на время недоступна бесконтактная оплата проезда на турникетах метро. Причина — технический сбой у «Ощадбанка», специалисты которого сейчас работают над устранением неисправности.

Оплатить за проезд можно:

  • транспортной картой;
  • qr-кодом, сгенерированным в приложении Киев Цифровой;
  • бумажным qr-билетом.

О возобновлении возможности оплаты проезда бесконтактной банковской картой киевлянам и гостям столицы обещают сообщить дополнительно.

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Между тем, в украинских тг-каналах сообщают о сбоях и в других системах. Так, речь идет о невозможности пополнения банковских карт, о том, что не работают платежные системы, есть сбои в работе «Новой почты» и «Дии», невозможно расплачиваться картами разных банков, не работают Apple Pay и Google Pay.

Между тем в «Дие» сообщают, что сбой в работе мобильных приложений произошел из-за технических обновлений у одного из крупных центров обработки данных.

«Чтобы подобные ситуации не влияли на доступность услуг, мы раньше времени выстроили взаимодействие с несколькими дата-центрами. Сейчас команда оперативно возобновляет работу сервисов. Уже совсем скоро ваши документы и услуги снова будут под рукой», — говорится в сообщении.

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Напомним, что в марте из-за мощной кибератаки врага некоторое время не работали онлайн-сервисы «Укрзализныци».

Фото Pixabay

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