В Украине масштабный сбой в работе терминалов: невозможно расплатиться картой, мобильные приложения не работают
В Киеве зафиксирован очередной технический сбой, усложнивший расчеты за проезд в транспорте.
Как сообщают в Киевской городской государственной администрации, на время недоступна бесконтактная оплата проезда на турникетах метро. Причина — технический сбой у «Ощадбанка», специалисты которого сейчас работают над устранением неисправности.
Оплатить за проезд можно:
- транспортной картой;
- qr-кодом, сгенерированным в приложении Киев Цифровой;
- бумажным qr-билетом.
О возобновлении возможности оплаты проезда бесконтактной банковской картой киевлянам и гостям столицы обещают сообщить дополнительно.
Между тем, в украинских тг-каналах сообщают о сбоях и в других системах. Так, речь идет о невозможности пополнения банковских карт, о том, что не работают платежные системы, есть сбои в работе «Новой почты» и «Дии», невозможно расплачиваться картами разных банков, не работают Apple Pay и Google Pay.
Между тем в «Дие» сообщают, что сбой в работе мобильных приложений произошел из-за технических обновлений у одного из крупных центров обработки данных.
«Чтобы подобные ситуации не влияли на доступность услуг, мы раньше времени выстроили взаимодействие с несколькими дата-центрами. Сейчас команда оперативно возобновляет работу сервисов. Уже совсем скоро ваши документы и услуги снова будут под рукой», — говорится в сообщении.
Напомним, что в марте из-за мощной кибератаки врага некоторое время не работали онлайн-сервисы «Укрзализныци».
Фото Pixabay378
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