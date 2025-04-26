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Мир

В Ватикане прощаются с Папой Римским Франциском: трансляция

11:09 26 апреля 2025
Прощание с Папой Римским Франциском проходит на площади Святого Петра. Фото Ватикан медиа

В субботу, 26 апреля, в 11−00 в Ватикане началась церемония прощания с Папой Римским Франциском, скончавшемся после длительной и тяжелой болезни 21 апреля.

Как сообщают «Новости Ватикана», накануне кардинал Кевин Фаррелл возглавил в базилике Святого Петра обряд закрытия гроба с телом усопшего. В гробу положены монеты, отчеканенные во время понтификата, а также официальные медали понтификата за каждый год служения, а также Rogito — нотариальный документ с информацией о покойном.

С Папой Римским прощаются в Ватикане. Фото Ватикан медиа

Нынешняя церемония прощания проходит на площади Святого Петра.

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После ее завершения гроб с телом Папы Франциска будет доставлен в Рим, в базилику Санта Мария Маджоре. Таковым была последняя воля понтифика. Впервые за многие годы Папа Римский будет похоронен вне Ватикана.

Участие в церемонии прощания примут порядка 170 делегаций из разных стран, в том числе и главы государств.

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Не исключено, что сегодня в Ватикане может состояться встреча президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского.

Фото Ватикан Медиа

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