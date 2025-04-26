Вражеский беспилотник атаковал частный дом в Белой Церкви: момент попал на видео
Во время ночной атаки с воздуха повреждение частных домов было зафиксировано и в Киевской области.
В ОВА отметили, что попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено. Но в результате вражеской атаки в Белоцерковском районе пострадал мужчина 1965 года рождения.
У пострадавшего незначительные ранения ноги. Вся необходимая медицинская помощь оказывается на месте. Тем временем в сеть попало видео с атакой российского «Шахеда» на частные дома в районе Белой Церкви.
Последствия вражеской атаки фиксируются не только в Белоцерковском, но и Бориспольском районе, где повреждены 5 частных домов и автомобиль, и в Бучанском, где поврежден один частный дом.
В командовании Воздушными силами ВСУ сообщили, что в ночь на 26 апреля 2025 года россияне атаковали Украину противокорабельной ракетой «Оникс», двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П, 114-ю ударными БпЛА.
В настоящее время подтверждено сбивание 66 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и центре страны. 31 вражеский беспилотник-имитатор — локационно потерян (без негативных последствий).
В результате вражеской атаки пострадали Кировоградщина, Харьковщина, Киевщина и Днепропетровщина.
Напомним, что на днях столичный регион и Киев подверглись масштабной ракетно-дроновой атаке. Так, в столице из-за попадания баллистики по жилому дому погибли 12 горожан.
Фото со страницы Киевской ОВА532
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