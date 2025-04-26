41.19 / 41.86 47.06 / 47.82
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Вражеский беспилотник атаковал частный дом в Белой Церкви: момент попал на видео

13:54 26 апреля 2025
&quot;Шахеды&quot; россиян повредили семь частных домов на Киевщине. Фото ОВА

Во время ночной атаки с воздуха повреждение частных домов было зафиксировано и в Киевской области.

В ОВА отметили, что попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено. Но в результате вражеской атаки в Белоцерковском районе пострадал мужчина 1965 года рождения.

В Киевской области повреждены частные дома. Фото ОВА

У пострадавшего незначительные ранения ноги. Вся необходимая медицинская помощь оказывается на месте. Тем временем в сеть попало видео с атакой российского «Шахеда» на частные дома в районе Белой Церкви.

РЕКЛАМА

Последствия вражеской атаки фиксируются не только в Белоцерковском, но и Бориспольском районе, где повреждены 5 частных домов и автомобиль, и в Бучанском, где поврежден один частный дом.

В командовании Воздушными силами ВСУ сообщили, что в ночь на 26 апреля 2025 года россияне атаковали Украину противокорабельной ракетой «Оникс», двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П, 114-ю ударными БпЛА.

РЕКЛАМА

В настоящее время подтверждено сбивание 66 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и центре страны. 31 вражеский беспилотник-имитатор — локационно потерян (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Кировоградщина, Харьковщина, Киевщина и Днепропетровщина.

Напомним, что на днях столичный регион и Киев подверглись масштабной ракетно-дроновой атаке. Так, в столице из-за попадания баллистики по жилому дому погибли 12 горожан.

Фото со страницы Киевской ОВА

РЕКЛАМА

532

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Восточный гороскоп на неделю с 28 апреля по 4 мая

Крысам поможет интуиция, а Драконам пора «очиститься»: восточный гороскоп на неделю 28 апреля — 4 мая

Новолуние. Фото Pixabay

«Денежное» новолуние 27 апреля: что нужно сделать вечером в воскресенье, чтобы разбогатеть

пенсионеры 65+ имеют право на доплату к пенсии, фото из открытых источников

Повысят без индексации: у кого из пенсионеров скоро вырастет сумма выплат

Потап на сцене. Фото instagram.com/realpotap/

Украинцы прощаются с Потапом: что произошло

Следующий материал
Новости партнеров
Карта сайта