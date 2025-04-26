«Признаков хакерской атаки нет»: стала известна причина масштабного сбоя в работе онлайн-сервисов

В Киеве 26 апреля утром был зафиксирован очередной технический сбой, усложнивший расчеты за проезд в транспорте. CEO украинского дата-центра De Novo Максим Агеев записал видеообращение относительно ситуации в дата-центре De Novo, повлекшей масштабный сбой.

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«Сегодня утром в нашем дата-центре произошла авария, в результате которой было обесточено полностью все здание, где находится наш дата-центр и наши облачные сервисы. Что же произошло? Я хочу рассказать это, чтобы снять все нарастающие в интернете спекуляции. Утром технические службы дата-центра проводили регламентные работы по обновлению и замене источников бесперебойного питания. Во время выполнения этих работ вдруг сработала одна из систем переключения питания и заблокировала доступ как к аккумуляторной батарее, так и к генераторам. Вся авария продолжалась с 8:03 до 8:17 утра. То есть 14 минут. Через 14 минут мы возобновили электропитание всех систем, но проблема ключевая заключалась в том, что обесточено большое количество оборудования наших клиентов. И возобновление работы этих систем занимает достаточно много времени», — сказал он.

По словам Агеева, по состоянию на 11:00 работа публичного облака для всех пользователей возобновлена.

«Возобновлена работа всего оборудования клиентов, размещающих свои компьютерные системы в нашем дата-центре. Продолжаются работы по устранению проблем в некоторых сегментах нашей сети, есть небольшое количество клиентов, пока стоящих в очереди. Но большинство клиентов уже работает», — сообщил CEO De Novo.

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Агеев добавил, что нынешний сбой первый в практике компании с 2008 года.

«Что случилось, будем разбираться. Проведем внутреннее расследование, произведем разбор полетов. Это очень важный для нас профессиональный вызов. Мы не видим признаков хакерской атаки», — заявил он.

Как писали «ФАКТЫ», в марте из-за мощной кибератаки врага определенное время не работали онлайн-сервисы «Укрзалізниці».

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