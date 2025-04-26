«Может быть, он просто мне подыгрывает»: Трамп о Путине после встречи с Зеленским

Президент США Дональд Трамп, встретившийся в Ватикане с президентом Украины Владимиром Зеленским, опубликовал пост в Truth Social, в котором не исключил, что российский диктатор владимир путин просто подыгрывает ему.

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«Не было никаких причин для того, чтобы путин обстреливал ракетами районы с гражданским населением, большие и малые города, в течение последних нескольких дней. Это заставляет меня думать, что, может быть, он не хочет останавливать войну, он просто мне подыгрывает, и с ним нужно действовать по-другому, через „Банковский сектор“ или „Вторичные санкции“? Слишком много людей умирают!» — написал президент США.

Перед этими словами Трамп написал длинную тираду в адрес одного ведущих корреспондентов New York Times Питера Бейкера, которого глава Белого дома обвиняет в предвзятости, в частности по отношению к его политике в Украине.

Как писали «ФАКТЫ», недавно бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал «мирный план» президента США Трампа. По его словам, в этом соглашении реально ничего не может остановить третье российское вторжение.

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