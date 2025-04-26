«путин без разбора убивает все больше украинских мирных жителей»: Джонсон раскритиковал план Трампа

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал «мирный план» президента США Дональда Трампа. После массированного удара рф по Украине в ночь на 24 апреля он опубликовал в соцсети резкое заявление:

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«путин без разбора убивает все больше украинских мирных жителей, убил и ранил 100 человек в Киеве, включая детей. И какое ему вознаграждение согласно последним мирным предложениям? Право сохранять суверенную украинскую территорию он забрал насилием и с нарушением международного права. Право распоряжаться судьбой Украины путем запрещения членства в НАТО. Снятие санкций против россии. Экономическое партнёрство с Америкой. Шанс возобновить свои вооруженные силы для следующей атаки через несколько лет. Что касается Украины, что они получают после трех лет героического сопротивления жестокому и неспровоцированному нашествию? Каково их вознаграждение за ужасные жертвы, на которые они пошли, ради, как им бесконечно говорили, свободы и демократии во всем мире?

Кроме права делиться своими природными ресурсами с Соединенными Штатами, они ничего не получают, считает Джонсон.

«Что в этом соглашении может реально остановить третье российское вторжение? Ничего. Если мы хотим предотвратить новые зверства со стороны путина, мы должны иметь долгосрочную, надежную и прежде всего должным образом финансируемую гарантию безопасности для Украины — гарантию, выданную Великобританией, США и всеми западными союзниками», — написал Джонсон.

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Добавим, что ранее предложенный президентом США «мирный план» предполагает признание Крыма и почти всех захваченных оккупантами украинских территорий российскими. Также речь идет об отмене санкций против россии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что переговоры по прекращению войны в Украине, которые должны были состояться в Лондоне на уровне глав МИД, неожиданно отложили.

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