Пятнадцать минут тет-а-тет: Зеленский и Трамп пообщались на похоронах Папы Римского

Президент Украины Владимир Зеленский в Риме провел встречу с президентом США Дональдом Трампом. Политики встретились перед похоронами Папы Римского Франциска. Об этом сообщил спикер президента Сергей Никифоров, информирует Суспільне.

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Никифоров сообщил, что президенты встретились в Базилике Святого Петра. Разговор длился около 15 минут. Лидеры договорились продолжить переговоры. Команды работают над организацией продолжения встречи.

Как сообщает Sky News, по словам официального представителя Белого дома, президенты США и Украины провели «очень продуктивную дискуссию» и также договорились провести последующие переговоры после мессы.

«Хорошая встреча. Один на один успели обсудить много. Надеемся на результат из всех прозвучавших вещей. Защита жизней наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны. Очень символическая встреча, которая имеет потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов. Спасибо, Президент Дональд Трамп!» — написал Зеленский.

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Отметим, что это первая личная встреча Трампа и Зеленского после спора в Белом доме в феврале.

Как писали «ФАКТЫ», недавно бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал «мирный план» президента США Трампа. По его словам, в этом соглашении реально ничего не может остановить третье российское вторжение.

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«Если мы хотим предотвратить новые зверства со стороны путина, мы должны иметь долгосрочную, надежную и прежде всего должным образом финансируемую гарантию безопасности для Украины — гарантию, выданную Великобританией, США и всеми западными союзниками», — пояснил Джонсон.

Фото: Офис президента Украины

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