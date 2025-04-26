«Операция продолжается»: Генштаб ВСУ опроверг «победное» заявление россиян о боях в Курской области

В Генеральном штабе ВСУ опровергли информацию оккупантов о завершении боевых действий на территории Курской области. Об этом говорится в сообщении Генштаба в Telegram.

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«Сообщения представителей высшего командования страны-агрессора о якобы завершении боевых действий на территории Курской области рф не соответствуют действительности. Оборонная операция Сил обороны Украины в определенных районах Курщины продолжается. Оперативная обстановка сложна, но наши подразделения продолжают удерживать определенные позиции и выполняют задачи по назначению, при этом наносят противнику эффективное огневое поражение по всем видам оружия, применяют в том числе тактику активной обороны. С начала суток в операционной зоне группировки войск „Курск“ отражены пять штурмовых действий противника, еще одно такое боевое столкновение продолжается. Угроза оцепления наших подразделений отсутствует. Заявления враждебного руководства о „разгроме“ украинской группировки войск не что иное, как пропагандистская уловка и желание выдать желаемое за действительное», — говорится в сообщении.

В Генштабе также отметили, что активные действия Сил обороны в определенных районах Белгородской области также продолжаются.

«С начала проведения Курской операции Сил обороны Украины, с 06.08.2024, потери армии россии в операционной зоне группировки войск „Курск“ составляют: личного состава — 62,4 тыс. человек, из них безвозвратные — 25,2 тыс, санитарные — 36,2 тыс. Еще 983 военнослужащих армии агрессора были взяты в плен. Благодаря этому произошли обмены, что позволило вернуть домой из российской неволи сотни наших воинов. Общие потери армии КНДР на Курском направлении составляют более четырех с половиной тысяч убитыми и ранеными», — сообщили в Генштабе ВСУ.

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Ранее минобороны страны-агрессора опубликовало сообщение российского диктатора владимира путина о якобы «завершении разгрома украинских военных формирований в Курской области».

Как писали «ФАКТЫ», недавно восемь бойцов ССО «положили» взвод корейцев на Курском направлении.

Фото: Генштаб ВСУ

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