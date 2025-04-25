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Шоу-бизнес

Совершенно оторван от реальности: рэпер Потап запустил веселый ролик в День траура

19:49 25 апреля 2025
Потап в образе. Фото instagram.com/realpotap/

Украинские звезды и культурные учреждения отменяют запланированные премьеры и спектакли через День траура по погибшим в результате масштабной ракетной атаки россиян. Напомним, в ночь на 24 апреля вражеская ракета попала в жилой дом в Киеве и убила двенадцать его жителей.

В то же время шоумен Потап 25 апреля в Instagram разместил новый ролик на песню своего нового проекта Slavic Balagan.

«Скоро Opa!» — написал шоумен.

Конечно, вряд ли Потап проигнорировал день траура, который объявили в его родном городе Киеве — скорее всего он действительно оторван от реальности, от войны и проблем, связанных с ней. И не нашлось никого, кто мог бы объяснить Потапу, как некстати его шаг.

В ролике шоумен исполняет зажигательный танец с двумя женщинами. Одна из них — в свадебном платье и фате, другая — в коротком блестящем платье.

Характерно, что никто из украинцев не поддержал «оптимистический» ролик — лишь одна из участниц группы «Не Ангелы».

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Напомним, что даже София Ротару, якобы проживающая за границей, больше знает о событиях в Украине, чем некоторые «украинские» артисты.

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