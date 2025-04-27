Светлая родинка на плече не вызвала у женщины обеспокоенности, а оказалась меланомой: что это за болезнь и как ее предотвратить

В этом году День меланомы пройдет во многих городах Украины 12 мая. На бесплатную консультацию надо записаться заранее.

«Я регулярно осматриваю кожу у детей и мужа, чтобы не пропустить опасное образование»

К своему здоровью Надежда всегда относилась серьезно.

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— Раз в год я обязательно обследовалась у гинеколога, маммолога, а два года назад мы всей семьей — я, муж и двое детей — решили пройти осмотр у дерматолога и обратились в клинику профессора Ольги Богомолец, — рассказывает женщина.

— У вас были подозрительные родинки?

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— Мне казалось, что нет. А вот у мужа такая была. Он как раз приехал в отпуск с фронта, и хотел выяснить, надо ли удалить новообразование. Оказалось, что оно не злокачественное, но постоянно раздражается и его лучше убрать. Одну же из моих родинок (она находилась на плече) врач предложил сразу удалить и отправить на гистологию, чтобы уточнить диагноз. Когда через неделю я снова пришла в клинику, мне сообщили, что это была меланома.

— Вы знали о таких образованиях?

— Да. Читала, что меланома — очень опасная и агрессивная злокачественная опухоль, что она может быстро прорасти вглубь кожи, а если доберется до кровеносных сосудов, то ее клетки распространяются по организму, вызывая метастазы в разные органы. Я до последнего надеялась, что это не мой случай. Ведь родинка была светлая, совсем маленькая. Врач показывал ее мне на планшете.

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— Вы знаете, когда она появилась?

— Думаю, сравнительно недавно. Я даже нашла свою фотографию в открытой одежде. Той родинки не было. Утешает то, что в клинику я обратилась вовремя. Правда, после установления диагноза — меланома — пришлось делать повторную операцию. Удалили больший объем тканей (как требует протокол), чтобы в ране не остались злокачественные клетки. Теперь надо регулярно проверяться. Я в группе риска. Хотя ни у кого в нашей семье таких злокачественных образований не было.

— Вам объяснили, что важно знать, чтобы не вызвать рецидив?

— Беречься солнечных лучей. Теперь у меня даже мысли не возникает загорать. Пользуюсь солнцезащитными кремами с высокой степенью защиты. Детям тоже их применяю.

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— Большой ли рубец на месте удаленной родинки у вас остался?

— Рана была большая, но шов очень аккуратный и рубец почти незаметен.

— Насколько часто вам надо обследовать кожу?

— В первый год после операции на консультацию к дерматологу обращалась несколько раз. В прошлом году вместе с детьми и мамой мы записались на бесплатное обследование в День меланомы, который проходил в клинике Ольги Богомолец. Выяснили, что у нас все хорошо. Но я и сама теперь проявляю бдительность: регулярно осматриваю всех членов семьи, пользуясь аббревиатурой АКОРД. В ней «зашифрованы» признаки опасных родинок: надо обращать внимание на асимметрию, край, окрас, размер, динамику изменений. То, что я попала к врачам вовремя, спасло мне жизнь.

Как посчитать родинки на теле? Почему возникает меланома? Ответы на этот вопрос врачи пока точно не знают. Но некоторые факторы риска известны, и о них нужно знать.

— Доказано, что воздействие ультрафиолетовых лучей — один из особо опасных факторов, — говорит известный дерматолог, профессор Ольга Богомолец. — У любителей загорать чаще диагностируют меланому и рак кожи, особенно в последние десятилетия. Ученые считают, что это может быть связано с истончением озонового слоя планеты, который раньше лучше защищал нас от ультрафиолета.

Необходимо также выяснить, обнаруживали ли у кого-то из близких родственников опасные образования, был ли поставлен диагноз меланома или рак кожи. Если да, присматриваться к родинкам надо особенно придирчиво. Насторожить должны любые изменения цвета, формы, размера новообразования и тому подобное.

В этом году международный День меланомы состоится 12 мая. В нем, на бесплатной основе, планируют принять участие и государственные, и частные клиники всей Украины. Зарегистрироваться на бесплатное обследование обязательно нужно по этой ссылке.

"Насторожить должны любые изменения родинки - цвета, формы, размера и т.д.", - говорит Ольга Богомолец

— Количество родинок имеет значение относительно риска опасных новообразований?

— Стоит учитывать и количество, и размер. Если у вас 5 и более родинок диаметром 5 и более миллиметров, это повод обратиться к врачу. Если родинки меньше, их надо посчитать. Объясню, как это сделать. Сначала обнажите руку до плеча и определите, сколько на ней родинок. Затем надо умножить эту цифру на семь. Исходим из того, что примерно одинаковое количество родинок (например, 10) есть на каждой руке, ноге, на спине (их может быть больше), на животе (бывает меньше), на голове и шее. В целом этот алгоритм работает. Если насчитали более 70 родинок, риск, что среди них есть опасные, повышен. И чем больше эта цифра, тем вероятность иметь опасные родинки выше. В последнее время значительно возросло количество плоскоклеточных злокачественных новообразований, в частности, карцином. Они значительно опаснее, чем базалиомы. Но мы умеем полностью излечивать практически все виды злокачественных новообразований на коже. Главное, о чем предупреждаем пациентов — не терять время.

— Кому нужно делать такое обследование, как карта родинок?

— Это тем, у кого в анамнезе уже была меланома, те, у кого 5 и больше крупных родинок и те, кого их много. Таким образом, карта родинок нужна не всем. Достаточно бывает сделать дерматоскопию с фотофиксацией. А что касается карты родинок, то аппарат сканирует кожу, но изображение потом рассматривает и делает выводы дерматолог-онколог. Именно врач отвечает за установление диагноза. Если у него возникнут подозрения, он назначит диагностическую биопсию. Патологоанатом определит, есть ли злокачественные клетки, их тип. И после этого будет разработан план лечения.

— Люди боятся делать биопсию, считая, что родинку лучше не трогать…

— На самом деле это очень опасный миф. На приеме пациенты иногда спрашивают: «Я не умру из-за того, что вы что-то там вырежете?» Приходится объяснять, что самая большая опасность — затягивать с операцией. Если речь идет о меланоме, но пациент обратился вовремя, то есть опухоль находится еще в поверхностном слое кожи (в эпидермисе), то это меланома in situ. Достаточно сделать небольшую по объему операцию — и больше не понадобится никакое другое системное лечение — ни облучение, ни иммунотерапия. Человек будет абсолютно здоров. Если же опухоль проросла вглубь, дала метастазы в жизненно важные органы, то это огромный риск для жизни. И нужно очень дорогостоящее пожизненное лечение специальными препаратами, которое стоит ежемесячно более ста тысяч гривен. Государство не закупает препараты в достаточном количестве нуждающихся.

— У тех, у кого меланома уже была, риск появления еще одной более высокий?

— Да. У пациента, которому мы удалили меланому или убрали рак кожи, риск возникновения опасной родинки значительно выше. Поэтому мы рекомендуем проходить обследование сначала каждые полгода, а затем раз в год. Я часто говорю пациентам по поводу меланомы: «Мы должны уничтожить врага пока он не уничтожил нас». Кстати, касается это и многих других ситуаций

«Меланома ногтя все чаще встречается из-за применения гель-лака для красивого маникюра»

— Как ухаживать за ногтями? Раньше было принято делать обычный маникюр и покрывать ногти лаком. Теперь мастера маникюра создают настоящие шедевры, используя гель-лак. Но сушить его надо с помощью специальной лампы, которая имеет определенный спектр облучения. И повторяют процедуру каждые три-четыре недели.

— Это опасная технология, которая все чаще приводит к появлению меланонихии и меланомы ногтя, — говорит Ольга Богомолец. — И хотя те, кто выпускает соответствующую аппаратуру, уверяют, что используют безопасный спектр ультрафиолета, на самом деле любое облучение может вызвать изменения в живых клетках. В данном случае речь идет об опухоли, которая развивается под поверхностью ногтевой пластины.

— Ее трудно диагностировать?

— И меланихии, и меланома не похожи на круглую родинку, а обычно имеют удлиненную форму, выглядят как темная полоска. Врачу надо иметь опыт, бдительность, чтобы установить диагноз. К сожалению мы все чаще обнаруживаем их у девушек. Поэтому и предостерегаем: не стоит рисковать, экспериментируя с ногтями. Лучше выбирать для ухода более физиологические методы.

— Очень полезная информация, особенно для молодежи. В каком возрасте чаще диагностируете меланому?

— Это коварное заболевание не обходит людей любого возраста. Например, недавно мы лечили ребенка. Возраст мальчика — год и восемь месяцев. Меланома была красного цвета, похожа на сосудистую опухоль. Но гистологи подтвердили диагноз. К счастью, обнаружили образование вовремя. Кстати, меланома может передаваться даже через плаценту (трансплацентарно) от мамы к плоду. И если мы видим меланому у женщины, которая ждет ребенка, то рекомендуем, не колеблясь, удалять ее на любом месяце беременности.

— Меланома может появиться во время беременности?

— Может. Но может и ускориться перерождение родинки, которая уже была. Из-за беременности меланома начинает быстро расти — и ее замечают. Планируя стать мамой, есть смысл обратиться к дерматологу и проверить проблемные родинки.

По словам Ольги Богомолец, меланома - очень коварное заболевание, которое не обходит людей всех возрастов, даже детей

«Опасная для жизни реклама: «Намажьте один раз — и папиллома исчезнет навсегда»

— У пожилых людей кожа становится «пятнистой». Появляются кератомы (коричневые наросты), другие образования. Но их не воспринимают всерьез…

— И это самая большая ошибка. Люди откладывают визит к врачу. Считают, что у них и так много проблем со здоровьем — больные сердце, почки или печень, диабет. А кожа — это что-то второстепенное. Поэтому имеем много запущенных случаев у пожилых людей. Например, недавно рак кожи полностью «съел» кость на лбу. Теперь хирургическое вмешательство невозможно, необходимо облучение. А могли бы удалить опухоль амбулаторно, под местным обезболиванием. Мы делаем это пациентам любого возраста.

Еще одна беда: реклама всевозможных «волшебных карандашей», накладок, капель. Говорят: «Один раз смазываете — и папиллома исчезает». Люди верят. А потом приходят к нам с отдаленными метастазами. Человек думал, что удаляет бородавку, а на самом деле это была меланома.

— То есть невозможно установить диагноз…

— Да. Есть симптомы: хроническая усталость, головокружение, увеличение лимфоузлов. Если нет первичной опухоли, никто и не поймет, почему метастазы медленно захватили весь организм. В подобных случаях можем считать, что человек сам виноват: поверил рекламе. А у меня был на приеме пациент, которого я хорошо знаю. Молодой бизнесмен. Ведет здоровый образ жизни. Он рассказал очень странную историю: год назад обратился в частную клинику: на волосистой части головы выросла какая-то «шишка». Хирург ее удалил и… выбросил. Через год на том же месте выросло новообразование вдвое больше по размеру. Мы установили диагноз — рак кожи. Вылечили. Но по протоколу хирург обязательно должен отправлять на гистологию все, что он удаляет. Он этого не сделал. Поэтому контролируйте, чтобы этот анализ был сделан. Его можно провести и в нашей лаборатории, которая работает 7 дней в неделю.

«Ковид, перенесенный в тяжелой форме, может вызвать появление меланомы и рака кожи»

— Вы уже рассказывали в наших предыдущих интервью о влиянии ковида на появление опасных новообразований. Сейчас встречаются такие случаи?

- К сожалению, да. У людей, перенесших ковид в тяжелой форме (речь идет о тех, кто попал в реанимацию, находился на аппарате искусственного дыхания) чаще диагностируются меланома и рак кожи.

Приведу очень показательный пример. В течение года мы диагностировали у 47-летнего мужчины две меланомы и рак кожи. Пролечили вовремя, без осложнений. Обычно подобные случаи встречаются у людей, которые имеют наследственную предрасположенность или регулярно получают солнечные ожоги. Ничего из этого перечня у пациента не было. Но выяснилось, что он переболел ковидом в очень тяжелой форме. Затем у него обнаружили одну из форм лейкоза, которая хорошо поддается лечению препаратами, подавляющими иммунитет. Я предположила, что такая терапия вызвала онкозаболевание кожи. Но в зарубежной медицинской литературе нашла другое утверждение: именно ковид через несколько механизмов повлиял на рост онкологических заболеваний, потому что он подавляет иммунную систему, и она теряет способность «вычищать» из организма человека клетки, подвергшиеся мутации.

— Появление меланомы или рака кожи можно предупредить?

— Можно это предотвратить. Но задача — обнаружить заболевания вовремя. Еще раз подчеркну: не стоит загорать, необходимо пользоваться солнцезащитными кремами, надо найти свою группу риска и вовремя удалять опасные родинки. Важно: люди, перенесшие ковид в тяжелой форме, до сих пор находятся в группе риска. В течение пяти лет после заболевания они должны раз в полгода проходить осмотр у дерматолога. Будет ли сохраняться риск и в дальнейшем, мы пока не знаем. Но стоит отнестись к нему серьезно.

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