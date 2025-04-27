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Будете собирать урожай ведрами: фермер-практик рассказал, чем сейчас лучше подкормить смородину и крыжовник

12:55 27 апреля 2025
Полив смородины весной. Фото - скрин видео

Многие украинские хозяева высаживают на даче смородину, однако получить хороший урожай способны не все. Помочь молодым коллегам вызвался опытный аграрий, автор канала «Полезное ТВ».

По его словам, секрет — в правильной подкормке, которую можно делать до, после и во время цветения кустов. К тому же рецепт подходит как для черной смородины, так и для смородины и крыжовника.

Хозяин использует гранулированный куриный помет, но можно взять и свежий.

Удобрение из куриного помета получается сбалансированным из-за большого содержания фосфора, отвечающего за увеличение корневой системы, а также за образование цветков и плодов.

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Также в составе присутствующий калий он сделает растение более устойчивым к неблагоприятным условиям, и азот отвечает за наращивание зеленой массы, а именно листья, а также улучшает фотосинтез.

Для приготовления удобрения понадобится 1 литровая банка гранулированного помета на 10 л воды. Подождите, пока помет полностью растворится (обычно это 2 часа). Когда приготовился концентрат, добавьте 0,.5 л в ведро воды и полейте свои кусты из расчета 5−10 л (перед этим примерно за сутки землю следует хорошо увлажнить).

Повторив подкормку через две недели, вы получите необычайный урожай ягод, уверяет автор видео.

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А раньше опытные огородники назвали хороших и плохих соседей для смородины.

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