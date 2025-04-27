Выходила замуж не за Трампа, а за «мешок денег»: почему первая леди США не рассталась с мужем

Во время второго президентского срока Дональда Трампа уже ни у кого, кажется, не осталось сомнений относительно его натуры, в частности, честности и порядочности.



А скандалы со Сторми Дэниелз и другими женщинами не оставили в свое время сомнений в отношении к слабому полу и верности в супружеской жизни.



Поэтому многие СМИ задаются вопросом о том, что удерживает супругу главы США от развода с ним.

Особенно сейчас, когда Мелания встречает день рождения в статусе жены и первой леди.

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«Она может быть моделью. Умеет быть светской девой. Умеет быть женой миллиардера», — писали о Мелании Трамп в 2016 году.

Тогда, еще за несколько месяцев до начала выборов нового президента США, уже было понятно, что у Дональда Трампа есть все шансы на победу, но даже сам экспрессивный политик не интересовал всех так, как его жена.

Меланию многие критиковали и предсказывали, что она станет самой плохой первой леди в истории, и новые обвинения сыпались в ее адрес почти каждый день.

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Вспоминали ей и то, что в 2005 году она признавалась, что вышла замуж «не за Трампа, а за мешок денег», предварительно отбив его у молодой миллиардерши Селины Мидельфарт. И то, что она — уроженка коммунистической страны. И то, что вообще ничего не понимает в устройстве государства и общественной деятельности, хотя принято, что первая леди — это всегда какой-то серый кардинал влиятельного мужчины.

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Говорили, что брак Мелании и Дональда Трампа просто не пройдет испытание политикой — и, казалось, это пророчество имеет все шансы свершиться.

Когда в 2017 году, после инаугурации, Мелания устроилась в Белом доме, все чаще в сети начали появляться слухи о том, что ее тяготит нынешнее положение. Первый срок мужа на посту главы государства для нее прошел под шквалом постоянных упреков: то наденет не ту куртку, то выберет слишком высокие шпильки, то слишком нежно на встрече поцелует премьер-министра Канады.

Казалось, как только президентство Трампа подойдет к концу, она сразу сбежит от мужа, не простив ему таких испытаний.

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Как бы то ни было, а Трампы все еще оставались вместе и снова стали президентом и первой леди США.

Выглядит Мелания рядом со своим мужем снова не самой счастливой женщиной в мире, но на этот раз эксперты делают совсем другие прогнозы.

Теперь они считают, что брак Мелании и Дональда становится крепче, и им все-таки суждено было быть вместе. И дело даже не в сыне, общих миллионах или общих тайнах: они просто умеют чувствовать друг друга.



Говорят, хорошего парня на вечеринке не встретишь. Мелания Трамп поспорила бы с этим утверждением, ведь со своим мужем она познакомилась именно так. В 1998 году Мелания и Дональд отлично проводили время на афтепати одного из показов Недели моды в Нью-Йорке, а затем их представили друг другу общие знакомые.

Встреча с таким влиятельным мужчиной для Мелании, активно строившей модельную карьеру в Нью-Йорке, практически означала билет в лучшую жизнь, однако форсировать события она не стала.

Бизнесмен был очарован Меланией, пригласил ее на свидание и оставил ей сразу все свои телефонные номера: личный, рабочий, номер резиденции Мар-а-Лаго и номер дома в Нью-Йорке.

А вот Мелания делиться своим номером в ответ не стала, намекая: если она захочет встретиться, то позвонит по телефону сама. Через несколько дней Трамп услышал в трубке волшебный голос. Так и начались отношения одной из главных power couple современности.

Уже позже предположение, что президентство Дональда Трампа может разрушить его брак с Меланией, возникало не на пустом месте. Именно политика еще в начале нулевых стала главным камнем преткновения Дональда и Мелании на пути к браку.

В тот момент влюбленные уже решили, что хотят жениться, но от политической карьеры Мелания своего избранника всячески отговаривала. Борьба за власть предвещала постоянное внимание, постоянные интриги, тогда модель даже объявила о том, что бросает Дональда, и на время влюбленные разошлись.

Ради любви от идеи вступить в партию ему пришлось отказаться, зато вскоре Дональд купил любимой обручальное кольцо Graff с бриллиантом огранки «багет» весом 12 карат. Поговаривали, что бренд предлагал бизнесмену щедрую скидку на украшение в обмен на то, что Мелания просто вспомнит марку в каком-то интервью, но будущий президент заплатил полную стоимость — для роскошных женщин не жалко денег.

Свадьба Дональда и Мелании Трамп состоялась в январе 2005 года и долго считалась «свадьбой века». Платье для невесты шили мастерицы ателье Dior, а проход к алтарю украсили 10 тысяч живых цветов.

Такой хорошей дорогой Мелания Трамп и вошла в семейную жизнь. Два года спустя она родила сына Беррона. Его крестили в той же церкви, где прошло венчания супругов.

В январе 2025 года Дональд и Мелания Трамп отметили 20-летие свадьбы. Произошло это буквально через несколько дней после инаугурации, которое в прессе назвали весьма символическим. Именно из-за политики (но не только) этот брак несколько раз оказывался на грани краха, но супруги все еще вместе.

То, что Мелания смирилась со вторым президентством мужчины, доказывает тот факт, что в этот раз она выступила с уже более активной позицией. В частности, Мелания пообещала больше внимания уделять защите прав женщин, за подавление которых постоянно критикуют самого Трампа.

Развестись Дональд и Мелания могли по сотням разных причин, среди которых была и вражда первой леди со старшими детьми мужа, и слухи о его изменах, и угроза реального тюремного срока. Почему они все еще вместе?

Лучше всего этот феномен описывают друзья пары: они признаются, что никогда не встречали столь разных по характеру людей, как Дональд и Мелания, но и столь же объединенных общими ценностями.

Сама же Мелания объясняет все проще: не магией, не большой любовью, а тем, что в Дональде увидела родственную душу: «Я похожа на своего мужа, а он на отца моего. Мой отец — семейный человек, имел традиции, он был трудолюбив. Так же и мой муж» .

Именно поэтому она может сколь угодно выглядеть недовольной на фотографиях и сколько угодно менять условия брачного контракта, но развод — это уже лишнее.

То, что Мелания Трамп стала идеальной женщиной для своего супруга, не просто стечение обстоятельств. К моменту знакомства Дональд уже имел за плечами два развода, и модель не хотела повторять ошибки его предыдущих жен. Есть легенда, что Мелания усердно проштудировала всю биографию любимого и пообщалась со многими его знакомыми, и только после этого начала строить идеальную модель поведения в этих отношениях.



Главной чертой, которой Мелания отличается от Дональда Трампа, все называют ее сдержанность. Если он заводится с полуоборота, то он сохраняет хладнокровие даже в самых непростых ситуациях. Это касается и ссор: до настоящих скандалов дело в семье не доходит. Сам Трамп, может, был бы рад бить посуду и кричать, вот только Мелания верит, что спокойно поговорить всегда лучше, чем обмениваться взаимными обвинениями в пылу эмоций.

Помимо сдержанности, она дает мужу свободу.

«Я не знаю ни одной пары, которая бы проводила столько времени врозь. Они часто бывают в одном доме, но не пересекаются. Она одиночка. Он одинок. Они вполне счастливы быть порознь», — пишет о супругах эксперт семьи Трампов Мэри Джордан.

Этот принцип взаимоотношений вовсе не означает, что супруги избегают друг друга, просто они ценят как свое, так и чужое личное пространство. Когда Дональд и Мелания не вместе, каждый может заняться своими рабочими проектами или хобби.

Женщина поддерживает Трампа даже в скандалах. Глядя на некоторые фото пары, кажется, что иногда на публике Мелания Трамп буквально убивает своего мужа взглядом, из-за чего многие думают, что она не разделяет его политических взглядов, но это не так.

Первая леди часто берет на себя обязанности медиатора — разъясняет и смягчает резкие высказывания мужа. Говорят, именно ей, а не своим политтехнологам, он звонит после каждого митинга и каждого выступления на публике. И она, не церемонясь, выносит свой вердикт, чтобы он мог провести работу над ошибками.

Наверное, за 20 лет брака, мысль развестись все-таки приходила в голову Мелании Трамп, но она не стала этого делать ни в тот момент, когда повзрослел их сын, ни в тот момент, когда закончился первый президентский срок Трампа, ни в тот момент, когда на горизонте замаячил второй.

Ранее СМИ писали, что Трамп не всегда доволен тем, как жена воспитывает их единственного сына Беррона.

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