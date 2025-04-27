Получил немало высоких наград: в результате авиаудара погиб воин с Закарпатья

В родное Закарпатье «на щите» вернулся еще один украинский герой. Ужгород провел в последний земной путь 26-летнего защитника Эдуарда Перебзяка. Он не дожил до своего 27-летия два месяца. У него остались отец, мать, брат и сестра, сообщает городской совет.

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«Эдуард отличался спокойствием и глубиной мысли, стремлением к знаниям. Он увлекался компьютерными технологиями, любил художественную литературу, особенно фэнтези. После выпуска из школы Эдуард избрал путь техника-программиста — успешно окончил Ужгородский национальный университет», — говорится в сообщении.

В 21 год парень принял присягу солдата срочной службы, вскоре подписал контракт с Вооруженными Силами Украины. Заочно завершил обучение в вузе в Черкассах.

«17 марта 2024 года вступил в ряды 95-й десантно-штурмовой бригады как оператор взвода беспилотных систем. Знания по специальности, полученные в вузах, помогали Эдуарду отслеживать врага, оберегать воинов и защищать жизнь каждого из нас. Побратимы и военное руководство уважали его за ум и храбрость», — отмечают земляки героя.

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Отважный воин при жизни получил высокие государственные награды: «Крест Храбрых» от Главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского, «Крест Доблести» и «Крест Десантно-Штурмовых войск» от министра обороны Рустема Умерова, «За уничтожение вражеской техники» и «Крест уважения» от команды.

К сожалению, 5 января 2025 года в результате вражеского авиаудара он пропал без вести. Побратимы, рискуя жизнью, смогли вынести тело Эдуарда, чтобы родные провели его в последний путь.

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