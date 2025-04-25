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Клуб потребителей

Клубника не прощает ошибок: аграрий назвал 5 недостатков, которые нужно немедленно устранить на даче

18:45 25 апреля 2025
Грядки с клубникой. Фото — скриншот архивного видео

Пока фермер-специалист из Харьковщины рассказывал о секретах выращивания укропа, которые часто не учитывают дачники, аграрий из Киевщины Валерий решил еще раз напомнить читателям своего Youtube-канала о том, почему у некоторых дачников клубника растет слабее, цветет хуже и дает меньше ягод.

«Весной клубника просыпается и закладывает будущий урожай, но именно сейчас многие совершают ошибки, из-за которых ягоды могут вырасти невкусными и не большими», — обратился Валерий к своим единомышленникам.

Первая причина, по его словам, — это недостаточный полив растений весной. Некоторые дачники недооценивают потребность клубники во влаге, она растет сухой, и потому не может сформировать достаточное количество цветочных почек и это напрямую повлияет на урожай.

«Следите, чтобы именно на старте роста почва не пересыхала», — советует Валерий.

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Вторая ошибка — преувеличение с азотом в подкормке. Избыток азота стимулирует активный рост листьев, но угнетает цветение и формирование завязи, поэтому важно использовать сбалансированное удобрение, где азота больше, но не слишком.

Валерий с дружной применяют подкормку с формулой «15 грамм азота + 7 грамм фосфора + 7 грамм калия» — в ней есть не только азот, но и фосфор с калием — это нужно для развития корней и будущих ягод.

Третья ошибка — полив клубники. Если это делать ледяной водой прямо из колодца или из-под крана, это может затормозить развитие корней кустов.

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«В холоде растение останавливается в росте, поэтому полив лучше производить, когда вода уже немного нагрета на солнце» , — уверен аграрий.

Ошибка № 4 — старая мульча, оставшаяся с осени. По всей вероятности, она стала источником грибковых заболеваний
или убежищем для вредителей. Так что весной ее лучше убрать или заменить свежей.

Ошибка № 5 заключается в глубоком рыхлении почвы у кустов — поскольку корни клубники располагаются очень близко к поверхности, можно легко повредить растение и оно надолго притормозит в росте. Лучше просто осторожно разрыхлить междурядья.

Также хозяин рассказал об опыте использования мини-парника из спанбонда, благодаря которому над грядкой с клубникой создается особый микроклимат, поэтому она созревает быстрее на 7−14 дней.

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Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали о натуральном удобрении для клубники.

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