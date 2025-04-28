Беспилотники атаковали важный завод в российском Брянске: город охвачен пожарами (видео)

Российское минобороны отчиталсь, что в ночь на 28 апреля были «перехвачены и уничтожены 115 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», в том числе 102 — над территорией Брянской области. В том числе и в районе Брянска, где располагается стратегический завод «Кремний Эл» — ранее он уже находился под атакой ударных БпЛА.

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Тем временем брянские паблики сообщали о более десяти взрывах, которые слышали жители города, а также о пожарах.

А губернатор Александр Богомаз - об "ущербе гражданским объектам и инфраструктуре". Очевидцы заявляли, что взрывы начали раздаваться около двух часов ночи, всего их насчитали порядка 10-15, и что на улицах города горели автомобили. Также утверждалось, что пожар начался на территории частного домовладения.

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Упоминают на тг-каналах и о нескольких «прилетах» в цех завода «Кремний Эл», который называют одним из ключевых предприятий микроэлектронной промышленности россии. На нем производят микросхемы и компоненты, в том числе используемые в ракетных комплексах «Тополь-М», «Булава», ЗРК С-300 и С-400, ЗРК «Панцирь», ракетах «Искандер», для РЛС и РЭБ, российских БпЛА, а также в бортовой электронике боевых самолетов.

Также мо рф сообщало, что девять БпЛА были перехвачены над территорией оккупированного россией Крыма, два — над территорией Курской области и по одному над акваторией Черного моря и Белгородской области.

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Напомним, что на днях атаку ударных БпЛА фиксировали в Татарстане, где в городе Елабуга располагаются цеха по производству «Шахедов».

Фото — скриншот

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