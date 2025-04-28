Трамп настаивал на встрече с Зеленским в Ватикане: в СМИ назвали причину

Советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Волц заявил, что президент США был настроен лично встретиться с Владимиром Зеленским в Ватикане, во время похорон Папы Римского, чтобы продвинуть переговоры по мирному соглашению с Украиной, пишет The Telegraph.

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«Он был настроен поговорить с Зеленским тет-а-тет и обсудить, как мы собираемся завершить войну, — сказал Волц о встрече двух лидеров в базилике Святого Петра. — Президент Трамп настроен использовать дипломатию, чтобы завершить эту войну, поговорить с обеими сторонами. Было действительно особенно — стоять там с другими мировыми лидерами, которые наблюдали, а президент Трамп вел к этому».

В последние дни Дональд Трамп изменил свое мнение о путине, критикуя российского лидера за продолжение бомбардировок Украины и намекая на то, что путин водит его за нос и тянет США подписать мирное соглашение на своих амбициозных условиях.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что Ватикан нарушил протокол на похоронах Папы Римского, чтобы обеспечить Владимиру Зеленскому место в первом ряду — рядом с Дональдом Трампом и Эмманюэлем Макроном.

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Фото: Офис президента Украины

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